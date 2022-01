أطعمة ومشروبات تضاعف "الإنفلونزا"

موسم الشتاء ربما هو الوقت الذي يعاني منه العديد من الأشخاص مشاكل الإصابة بالبرد والإنفلونزا، تتبعها نزلات الشعب الهوائية، والكحة المزعجة، مما يستوجب عليك اتخاذ احتياطاتك حتى تحدّ من الأعراض المؤلمة، وتُسرع بعملية الشفاء.وسواء أصبت بالبرد والإنفلونزا عن طريق عدوى فيروسية حصلت عليها من زميل لك، أو بسبب إصابتك بالتهاب الشعب الهوائية، أو لأنك قررت الخروج وشعرك مبلل في يوم بارد، فإن السعال والكحة واحتقان الأنف ستكون من الأعراض المزعجة التي تصيبك.لذا هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي ننصحك بتجنبها حتى لا تزيد لديك أعراض الكحة والسعال، نستعرضها بحسب firstpost، doctor ndtv.أعراض الحساسيةربما تشتهي تناول الحلوى الغنيّة بالسكر عندما تكون مصاباً بنزلة برد، لكن استهلاك السكر قد يزيد أعراض الحساسية لديك، فوفقاً لدراسة نُشرت في Frontiers in Immunology، يمكن أن تثبط زيادة تناول السكر جهاز المناعة، خصوصاً عند مكافحة الالتهابات الفيروسية، التي من بينها نزلات البرد، والتهاب الشعب الهوائية.القهوة والكابتشينويحتاج جسمك إلى المزيد من السوائل للحفاظ على رطوبتك عند الإصابة بنزلة برد، لكن القهوة والشاي والمشروبات المحتوية على الكافيين تعمل كمدرات للبول، أي أنها تزيد من طرد الماء والملح من الجسم، في حين أنك بحاجة لبقاء الماء داخل الجسم، لذا فإن تناول أكواب متنوعة من القهوة واللاتيه والكابتشينو ليس فكرة جيدة على الإطلاق عندما تصاب بالزكام.منتجات الألباننتذكر جميعاً ونحن صغار أنه دائماً ما يُطلب منّا الابتعاد عن الحليب ومنتجات الألبان عندما نكون مصابين بنزلة برد، لأن هذه المنتجات تخلق المزيد من البلغم في الحلق، ما يزيد الحالة الصحية سوءاً.كما قد وجدت الدراسات أن الحليب، فضلاً عن أنه يعمل على إنتاج المزيد من البلغم في الجسم، فإنه يجعل المخاط الموجود أكثر سُمكاً ويصعب التخلص منه.لا بد أنك سمعت أن تناول الطعام الحار عند الإصابة بالسعال والبرد أمر رائع لأنه يخفف المخاط ويسهل طرده، وربما أن هذا صحيح، لأن مادة الكابسيسين الموجود في الفلفل لها تأثير مزيل للحساسية وتساعد في إدارة الالتهاب.ومع ذلك، كشفت دراسة نشرت في Critical Reviews in Food Science and Nutrition عام 2016 أن الكابسيسين يحفز أيضاً إنتاج المزيد من البلغم، وقد يؤدي تناول مثلاً الأطعمة الغنيّة بهذا الكاري الحار إلى تخفيف الأعراض لبضع دقائق، لكنه سيزيد الأمور سوءاً على المدى الطويل ويؤخر الشفاء.أطعمة صحيةأفضل طريقة للتشافي سريعاً من الإنفلونزا، هي تناول الأطعمة الصحية، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والأطعمة المخبوزة ورقائق البطاطس، لأنها غنيّة بالدهون الضارة التي تضعف المناعة، وتؤثر بالسلب على صحة الجسم ككل.