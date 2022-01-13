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صحة
الإكثار من الكافيين يؤذي البصر
Lebanon 24
13-01-2022
|
05:00
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يحرص الكثير من الناس على فنجان قهوة الصباح لأنه يساعدهم على الشعور باليقظة والنشاط، لكن في بعض الأحيان قد يتسبب في آثار جانبية تتمثل في اضطرابات في الرؤية بسبب ما فيه من كافيين.
تشير الأبحاث إلى أن الاستخدام المفرط للكافيين على المدى الطويل قد يساهم في تشوش الرؤية. وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من الكافيين يومياً إلى زيادة خطر الإصابة بما يسمى الماء الأزرق الذي قد يسبب فقدان البصر التدريجي، إذا كنت معرضاً وراثياً لارتفاع ضغط العين بحسب موقع "ليف سترونغ".
تسبّب حالة العين هذه أعراضاً إلى جانب الرؤية الضبابية، مثل ألم واحمرار العين وظهور هالات حول العين والغثيان والقيء والصداع.
أضرار أخرى
الكافيين مادة توجد بشكل طبيعي في حبوب الكاكاو والبن والشاي، ويتم إنتاجها صناعياً لاستخدامها في بعض الأدوية والأطعمة والمشروبات. يحفّز الكافيين الجهاز العصبي المركزي، وهو ما يمنحك ذلك الشعور بالطاقة، لكن القهوة ترتبط أيضاً، وفقاً لموقع «ليف سترونغ»، بما يلي:
كثرة التبول.
زيادة إنتاج حمض المعدة.
ارتفاع ضغط الدم.
وعلى الرغم من أن تناول الكافيين المعتدل ليس سيئاً لعينيك، فإن استهلاك كميات كبيرة من الكافيين قد يؤدي إلى آثار جانبية مثل عدم وضوح الرؤية. تشمل الأعراض الأخرى للإكثار من الكافيين الصداع والأرق والعصبية والتهيج وكثرة التبول وسرعة ضربات القلب واضطراب الجهاز الهضمي.
تحذير
الجرعات، حتى المعتدلة، من الكافيين يمكن أن تسبب ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم، خصوصاً إذا كنت مصاباً بداء السكري. ويمكن أن يكون ضعف البصر من الآثار الجانبية لتقلبات السكر في الدم.
وقد يتسبّب ارتفاع نسبة السكر في الدم أيضاً في ظهور الأعراض التالية:
زيادة الجوع أو العطش.
الصداع.
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