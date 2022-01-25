الشعور الدائم بالغثيان... هذه هي أسبابه

الغثيان هو شعور مزعج يتعرض له الكثيرون ويكون ناتج عن مشكلة صحية أو بعض الاضطرابات ، وحسب ما ذكره موقع healthline يستمر الغثيان المزمن لمدة تزيد عن شهر. خلال هذا الوقت ، قد يأتي ويذهب وقد يحدث فقط في أوقات معينة من اليوم.وفي حالات أخرى، قد تشعر بالغثيان طوال الوقت تقريبًا، قد يزداد الغثيان المستمر سوءًا بمرور الوقت ، كما في حالة الارتجاع المعدي المريئي .وتتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا للغثيان المزمن ما يلي:1: الحملالغثيان والقيء من الأعراض الشائعة للحمل،و غالبًا ما يسمى هذا بغثيان الصباح ، ولكن يمكن أن يحدث في أي وقت من اليوم، الغثيان أثناء الحمل ليس ضارًا بطفلك. غالبًا ما يبدأ في الاختفاء بحلول الأسبوع 16 من الحمل.يحدث الغثيان أثناء الحمل عادة بسبب التغيرات الهرمونية و تزداد احتمالية إصابتك بغثيان الصباح إذا كنت:- تحمل مضاعفات- كان يعاني من غثيان الصباح في حمل سابق- مصاب بالصداع النصفي- يصاب بدوار الحركة- يعانى من السمنة- كنت تحمل حملك الأولفي حالات نادرة ، يمكن أن تصاب النساء بنوع من غثيان الصباح الحاد يسمى التقيؤ الحملي . يمكن أن تسبب هذه الحالة الجفاف الشديد وفقدان الوزن. قد يتطلب دخول المستشفى والعلاج بالسوائل الوريدية.2: ارتجاع المريءيحدث الارتجاع المعدي المريئي عندما تضعف الحلقة العضلية التي تلتقي فيها معدتك والمريء أو ترتخي كثيرًا، و يمكن أن يتسبب ذلك في ارتفاع محتويات معدتك إلى المريء.أكثر أعراض ارتجاع المريء شيوعًا هي الحموضة المعوية المنتظمة ، على الرغم من عدم إصابة كل من يعاني من ارتجاع المريء بالحموضة. تشمل الأعراض الأخرى:-ألم في صدرك أو أعلى البطن-مشاكل في التنفس ، مثل السعال المستمر أو الربو-طعم حامض أو مر في مؤخرة فمك-رائحة الفم الكريهة-مشاكل في البلع-التقيؤ-ارتداء مينا الأسنانتتضمن عوامل خطر الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي ما يلي:-زيادة الوزن أو السمنة-التدخين-تناول بعض الأدوية لحالات مثل الربو أو ارتفاع ضغط الدم أو الاكتئاب أو الحساسية.3: التهاب البنكرياسالتهاب البنكرياس هو التهاب يصيب البنكرياس وهو عضو يفرز الإنزيمات لمساعدتك على هضم طعامك،يمكن أن يكون لديك التهاب البنكرياس الحاد أو التهاب البنكرياس المزمن . النوع الحاد يستمر لبضعة أيام ، لكن التهاب البنكرياس المزمن يمكن أن يستمر لسنوات.4:خزل المعدةخزل المعدة هو حالة تؤثر على الحركة الطبيعية لعضلات معدتك، و عادةً ما تدفع الانقباضات القوية للعضلات الطعام إلى الأمام عبر الجهاز الهضمي. يبطئ خزل المعدة هذه الانقباضات ، مما يمنع معدتك من إفراغها بشكل صحيح.5: التهاب الكبدالتهاب الكبد نوع من التهاب الكبد . هناك خمسة أنواع رئيسية: التهاب الكبد A و B و C و D و E ، وكلها يمكن أن تسبب الغثيان.6:اضطرابات القلقيشعر معظم الناس بالقلق من حين لآخر، ومن الطبيعي تمامًا أن تشعر ببعض الغثيان إذا كنت متوترًا ومع ذلك ، يمكن أن تكون بعض أنواع القلق طويلة الأمد وتتداخل مع الحياة اليومية.7: القرحة الهضميةالقرحة الهضمية هي تقرحات مفتوحة على بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، وهناك نوعان: قرحة المعدة وقرحة الاثني عشر .