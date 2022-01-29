صحة

للتغلب على نزلات البرد في الشتاء... إتبع هذه النصائح

Lebanon 24
29-01-2022 | 05:00
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الشتاء موسم جميل ولكنه محفوف بالمخاطر بالنسبة لنا جميعًا، قد يكون التعامل مع الأيام القصيرة والليالي الطويلة أمرًا صعبًا ويمكن أن يجعل نظام المناعة المنخفض موطنًا للعدوى والأمراض في الشتاء.

ونظرًا لأن متغير Omicron يصيب آلاف الأشخاص وتشهد العديد من البلاد مرة أخرى زيادة غير مسبوقة في إصابات كورونا، ووفقا لتقرير موقع " healthsite" إليك بعض النصائح للحفاظ على صحتك ولياقتك خلال فصل الشتاء.

زيت الكافور
 
يعتبر زيت الكافور أحد أفضل العلاجات للتخلص من البرد والسعال والاحتقان، حيث يحافظ على مشاكل الأنف والجهاز التنفسي الحادة مثل التهاب الأنف الذي يسبب الاختناق والسعال، يمكن للخاصية المهدئة لزيت الكافور أن توفر الراحة للصداع والعضلات.

 الغرغرة بالماء المالح
 
ثبت أن الغرغرة بالمياه المالحة الفاترة تعمل على تهدئة التهاب الحلق وخدشته والتخلص من السعال المتراكم، أضف الماء الفاتر إلى كوب وقم بإذابة ملعقة صغيرة من الملح فيه قبل الغرغرة في حلقك، كرر مرتين على الأقل يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

استنشاق البخار
 
هذه هي الطريقة الأكثر فعالية لتخفيف احتقان الأنف وسيلان الأنف، فقط اغلي الماء في قدر كبير أو قدر بخاري حتى يبدأ البخار في التكون، أبقِ رأسك فوق المقلاة وتنفس بعمق من خلال أنفك، للحصول على نتائج أفضل ، أضف ملعقة واحدة من بذور الكاروم (أجوين) ، أو قطعة من بعض أنواع الفرك البارد ، أو النعناع في الماء.

التعقيم وارتداء القناع
 
من الضروري تطهير يديك بشكل متكرر والاحتفاظ بالقناع خاصة عندما تكون في الهواء الطلق لتجنب الإصابة بعدوى الفيروس وحماية الآخرين من حولك أيضًا، احمل قناع N95 ومعقم يدين عالي الجودة للحفاظ على نظافة اليدين من أي نوع من الجراثيم أو الفيروسات.
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