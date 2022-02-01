صحة

مواد غذائية غنية بعنصر اليود... ما هي؟

Lebanon 24
01-02-2022 | 12:00
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تنصح الدكتورة أناستاسيا غافريكوفا، خبيرة التغذية الروسية، بتناول الأسماك والمأكولات البحرية والطحالب المطهية على نار هادئة لتعويض نقص عنصر اليود في الجسم.

ووفقا للخبيرة، لتعويض حاجة الجسم اليومية من اليود 120-150 مكروغراما للشخص البالغ يكفي تناول زيت السمك، واستخدام الملح المعالج باليود واللحم والفواكه ومنتجات الألبان.

وتشير إلى أن اليود عنصر مهم ومكون لهرمونات الغدة الدرقية، الذي يحفز نشاطها وعملها.

وتقول، "كما أن اليود عنصر مضاد للفيروسات والبكتيريا والطفيليات، ويحمي من أمراض السرطان ومن التكوينات الكيسية في الصدر والمبايض".

وتضيف، يوصى في حالة التعب والصداع أو الصداع النصفي وزيادة الوزن حتى عند اتباع حمية غذائية والتورم وعدم تحمل البرودة وجفاف الجلد والشعر وهشاشته، بإجراء فحص للغدة الدرقية.

(نوفوستي) 
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