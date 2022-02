ثمرة واحدة يوميا لـ6 أشهر تكفي.. الفاكهة الأفضل لإبعاد الشيخوخة

يعرف الكثيرون فوائد المكسرات والمشروبات، مثل الشاي الأخضر لإبطاء الشيخوخة، وللتمتع بصحة جيدة لأطول وقت ممكن.



وبحسب ما نشره موقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This Not That نقلًا عن دورية "نيوترينتس" Nutrients، فإن فاكهة الأفوكادو تعد أيضًا من الأطعمة المهمة لتحسين الوظائف الإدراكية والذاكرة.

زيادة مستويات اللوتين

أجرى باحثون في "جامعة تافتس" الأميركية تجربة عشوائية تناول خلالها مشاركون متطوعون ثمرة أفوكادو يوميًا لمدة ستة أشهر، بينما تناول آخرون إما حبة بطاطس أو كوبًا واحدًا من الحمص. في نهاية التجربة، كشفت النتائج أن أولئك الذين تناولوا الأفوكادو زادت لديهم مستويات اللوتين، المرتبط بالوظيفة الإدراكية والذاكرة.



وقالت خبيرة التغذية كورتني بليس إن "هذا البحث مثير للغاية ويظهر وعدًا كبيرًا بالشيخوخة الصحية. فمع التقدم في العمر وإيلاء المزيد من الاهتمام للصحة، يمكن أن تكون هذه الإضافة الغذائية البسيطة جزءًا كبيرًا من التغذية لجميع الأعمار".



وتقول اختصاصية التغذية، تريستا بست، إن الأفوكادو مفيد جدًا لاحتوائه على كمية مناسبة من المغنيسيوم، موضحة أن "المغنيسيوم حيوي للحياة، لأنه موجود في كل خلية من خلايا الجسم وهو مهم لأداء العديد من وظائف الجسم". وتضيف أن "ثمرة أفوكادو واحدة تحتوي على ما يقرب من 60 ملليغرام من المغنيسيوم، وهو ما يمثل 15% من القيمة اليومية الموصى بها لهذه المغذيات".



وتشرح بست أن المغنيسيوم "لا يعمل فقط داخل الدماغ، من أجل تحسين الحالة المزاجية والدعم المعرفي، ولكن تشمل فوائده أيضًا توسيع الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ".