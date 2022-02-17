طرق طبيعية للتخفيف من الغثيان

يشكو العديد من الناس من الغثيان أو ما يعرف باللعيان، وهو شعور مزعج بانقباض المعدة أو الشعور بالرغبة بالتقيؤ. أسبابه كثيرة، منها مشكلات المعدة، الأمراض الفيروسية، القلق والحمل. والغثيان ليس مرضاً بل هو أحد أعراض الكثير من الحالات المختلفة، وهي تشمل: التسمم الغذائي، مشاكل المرارة، أدوية العلاج الكيميائي، الالتهابات، أشهر الحمل الأولى، القلق وغيرها من الأسباب.في حين أن الغثيان الشديد قد يتطلب زيارة الطبيب، غالباً ما يمكن علاج الحالات الخفيفة بعلاج منزلي طبيعي. إليك ما تحتاج إلى معرفته:تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الزنجبيل يعمل بشكل مشابه للأدوية المضادة للغثيان، ويمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص لمرضى العلاج الكيميائي وأثناء الحمل.إذ وجدت دراسة، أجريت من قبل جامعة روتشستر، أن استخدام مكملات الزنجبيل يقلل بنسبة %40 من الغثيان الذي يلي جلسات العلاج الكيميائي. وفقاً لدراسة، نشرت في مجلة Nutrition Journal، فإن النساء الحوامل اللواتي تناولن الزنجبيل تحسنت أعراضهن المتعلقة بالغثيان.ـ تناول 0.5 إلى 1.5 غرام من الزنجبيل المجفف عندما تشعر بالغثيان، أو أضف الزنجبيل الطازج أو المجفف إلى الشاي.النعناع الفلفلي علاج قديم للغثيان يعمل على إرخاء الجهاز الهضمي عن طريق تقليل التشنجات في المعدة وتخفيف الانزعاج. إذا كنت تعاني من الغثيان الناجم عن متلازمة القولون العصبي، فقد يكون النعناع مفيداً لك.وفقاً لدراسة، نُشرت في مجلة Perianesthesia Nursing، فإنّ حتى رائحة زيت النعناع يمكن أن تخفف من الغثيان.- إذا كنت تشعر بالغثيان، تناول كوباً من شاي النعناع الفلفلي، أو قم بشمّ القليل من زيت النعناع العطري.تجنب تناول النعناع الفلفلي إذا كان الغثيان مصحوباً بحرقة في المعدة.تستخدم القرفة، وهي من التوابل المتعددة الاستخدامات، منذ فترة طويلة للمساعدة في علاج عسر الهضم والغازات والغثيان وحرقة المعدة. وتعتبر فعالة في تقليل الانتفاخ وتحفيز حركة الأمعاء، مما يسمح بعملية الهضم بشكل أسرع.ووجدت دراسة، نُشرت في المجلة الطبية للهلال الأحمر الإيراني، أن القرفة يمكن أن تساعد في تقليل الغثيان، الذي تعاني منه النساء أثناء الحيض.- تناول شاي القرفة من خلال إضافة عود قرفة سيلان إلى كوب من الماء المغلي واتركه ينقع لمدة 10 دقائق.يعتبر مستخلص الكمون من التوابل التي يمكن أن تكون مفيدة عند الشعور بالغثيان. تشير الأبحاث المنشورة في مجلة الشرق الأوسط لأمراض الجهاز الهضمي إلى أنه يمكن أن يحسن أعراض الإمساك والإسهال والغثيان.- إذا كنت تشعر بالغثيان، تناول ماء الكمون من خلال إضافة بذور الكمون إلى كوب من الماء المغلي.إذا شعرت بالغثيان بعد تناول الطعام، أو وجدت صعوبة في تناول الطعام أثناء الشعور بالغثيان، فهناك بعض التغييرات الغذائية التي قد تساعدك:تناول وجبات صغيرة، فهي تتحرك بشكل أسرع عبر الجهاز الهضمي، وعادة ما يتم تحملها بشكل أفضل.تجنب الأطعمة السكرية كالحلويات، وأضف الأطعمة المالحة إذا كنت تشعر بالغثيان.تجنب السوائل أثناء الأكل واشربها 30 إلى 60 دقيقة قبل أو بعد تناول الوجبات.لا تستلق بعد الأكل مباشرة.تناول الطعام ببطء.الماء والسوائلمن الضروري التأكد من بقائك منتعشاً من خلال شرب مشروبات صافية ومثلجة.في كثير من الأحيان عندما تشعر بالغثيان، ستختار الاستلقاء على الأريكة. ولكن، تشير بعض الأبحاث إلى أن بعض أشكال التمارين الرياضية يمكن أن تقلل من الغثيان، ومنها المشي في الهواء الطلق. فالهواء النقي يساعد على تقليل الشعور بالغثيان، خصوصاً إذا كان سبب الغثيان هو التواجد في بيئة خانقة أو حارة.