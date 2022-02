هذا أفضل مشروب لخفض مستوى السكر في الدم

يعتبر التحكم في مستويات السكر في الدم أمراً في غاية الأهمية لدى المصابين بداء السكري ولدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ"مقدمات السكري". وإذا تمكّن هؤلاء المرضى من التحكم في نسبة الغلوكوز في الدم، فسيقللون من خطر الإصابة بأمراض الكلى وأمراض القلب وفقدان البصر، الذي يمكن أن ينتج عن الإصابة بمرض السكري.وبحسب ما نشره موقع Eat This Not That، يمكن التحكم في نسبة السكر في الدم من خلال عدة أساليب، كتناول الأدوية وممارسة التمارين البدنية وتناول الأطعمة المناسبة.ولا يوجد طعام أو شراب واحد يمكنه خفض نسبة السكر في الدم من تلقاء نفسه، لكن يمكن اتباع المرضى لنظام غذائي يساعد على إدارة مستويات السكر في الدم مع تجنبهم بعض الأطعمة والمشروبات التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.وفي هذا السياق، قالت الدكتور إيمي غودسون، أخصائية التغذية ومؤلف كتاب The Sports Nutrition Playbook، إن الحليب البقري يأتي على رأس قائمة المشروبات التي يمكن أن تساعد على إدارة مستويات الغلوكوز في الدم.