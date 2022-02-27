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صحة
هذا أفضل مشروب لخفض مستوى السكر في الدم
Lebanon 24
27-02-2022
|
23:00
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يعتبر التحكم في مستويات السكر في الدم أمراً في غاية الأهمية لدى المصابين بداء السكري ولدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ"مقدمات السكري". وإذا تمكّن هؤلاء المرضى من التحكم في نسبة الغلوكوز في الدم، فسيقللون من خطر الإصابة بأمراض الكلى وأمراض القلب وفقدان البصر، الذي يمكن أن ينتج عن الإصابة بمرض السكري.
وبحسب ما نشره موقع Eat This Not That، يمكن التحكم في نسبة السكر في الدم من خلال عدة أساليب، كتناول الأدوية وممارسة التمارين البدنية وتناول الأطعمة المناسبة.
ولا يوجد طعام أو شراب واحد يمكنه خفض نسبة السكر في الدم من تلقاء نفسه، لكن يمكن اتباع المرضى لنظام غذائي يساعد على إدارة مستويات السكر في الدم مع تجنبهم بعض الأطعمة والمشروبات التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.
وفي هذا السياق، قالت الدكتور إيمي غودسون، أخصائية التغذية ومؤلف كتاب The Sports Nutrition Playbook، إن الحليب البقري يأتي على رأس قائمة المشروبات التي يمكن أن تساعد على إدارة مستويات الغلوكوز في الدم.
وأضافت غودسون: "العديد من الناس يتناولون الكثير من السكر من خلال الصودا والشاي والمشروبات المحلاة بالسكر ومشروبات القهوة الفاخرة والعصائر التي يتم شراؤها من المتاجر. هذه المشروبات يمكن أن تسهم في ارتفاع نسبة السكر في الدم".
وشرحت قائلةً: "عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، فمن الضروري تناول مشروب يحتوي على مزيج من الكربوهيدرات والبروتين".
وأضافت: "يساعد البروتين على إبطاء عملية الهضم، لذا فهو يساعد على الشعور بالشبع بشكل أسرع وبالامتلاء لفترة أطول، ويمكن أن يساعد في تخفيف ارتفاع نسبة السكر في الدم".
ومزيج البروتين والكربوهيدرات هو السبب الذي يجعل حليب البقر مشروباً رائعاً لمساعدة المصابين بمقدمات السكري أو السكري على التحكم في نسبة السكر في الدم.
وقد توصلت دراسة نُشرت في دورية "أبحاث ومراجعات استقلاب السكري"، إلى أن شرب الحليب يساعد في إدارة نسبة السكر في الدم بالإضافة إلى تحسين استجابة الأنسولين، وهو عنصر حاسم آخر في إدارة مرض السكري.
وفي هذا السياق قالت غودسون: "مع تناول 12 غراماً من الكربوهيدرات و8 غرامات من البروتين عالي الجودة في كل كوب سعة 220 غرام من الحليب، يكمن سد الجوع وترطيب الجسم دون المساهمة في ارتفاع نسبة السكر في الدم. ناهيك عن أن الحليب يحتوي على 13 عنصراً غذائياً أساسياً، من بينها الكالسيوم والفيتامين D والفيتامين B ومضاد الأكسدة السيلينيوم".
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