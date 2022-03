لإطالة العمر.. اضيفوا هذه الأطعمة إلى وجبة فطوركم

أفاد تقرير نُشر في موقع eat this not that المتخصص في مجال الصحة أن إضافة الأطعمة النباتية الى وجبة الفطور الضرورية كل يوم تساهم في زيادة متوسط العمر عند الإنسان.

وفي التفاصيل، أكد أطباء أن تناول المزيد من النباتات لا يعني بالضرورة اتباع نظام غذائي نباتي، أو تناول الفواكه والخضروات فقط، بل يتسع ليشمل الاستمتاع بالمزيد من المكسّرات والبقوليات والحبوب الكاملة. ولفتوا إلى أن "تناول النباتات خلال وجبة الفطور يساعد في إطالة أمد الحياة بحسب مراجعة أُجريت عام 2020، وخلُصت آنذاك إلى أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة النباتية يرتبط بانخفاض مخاطر الوفيات بشكل عام، في حين أن استهلاك كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والمعالَجة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكل أسباب الوفيات".

ويقترح المختصون وخبراء التغذية والصحة إضافة بعض الأغذية النباتية إلى جانب أطعمة الفطور الشائعة غير النباتية، مثل الألبان والأجبان والبيض، لتصبح جزءاً دائماً مرافقاً لوجبة فطور كاملة.

وأوضح التقرير أنه "يمكن استخدام الزبادي (اللبن) كمصدر للبروتين مع عصير الفواكه، أو مزج الزبادي خلال وجبة الفطور مع دقيق الشوفان وبذور الشيا للحصول على مزيج مفيد ولذيذ".

كما يقترح الأطباء "إضافة القليل من الخضار إلى البيض المقلي وتقديمه مع بعض الفواكه بدلاً من الاقتصار على تناول البيض واللحم المقدّد المعتاد في وجبة الفطور، بحيث يمكن إضافة السبانخ إلى البيض"، ولوجبة فطور بسيطة، يقترح الأطباء "إضافة موزة مع لوح البروتين أثناء التنقل، أو تناول حفنة من المكسّرات".