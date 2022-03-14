صحة

هل تعاني من انسداد الأنف؟... اليك هذا الخبر

Lebanon 24
14-03-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-930558-637828503089907191.jpg
Doc-P-930558-637828503089907191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا داعي للقلق بشأن انسداد الأنف، ولكنه قد يكون مزعجا للغاية ويستغرق بعض الوقت. إليكم 4 طرق سهلة للتخلص من انسداد الأنف.

يحدث انسداد الأنف بسبب مرض بسيط، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا. ويكشف موقع "إكسبريس" عن خمس طرق سهلة لتسريع وقت الشفاء.


يمكن أن يشمل احتقان الأنف ألما في الجيوب الأنفية وتراكم المخاط وتورم أنسجة الأنف.

وبينما تختفي معظم حالات انسداد الأنف من تلقاء نفسها عندما يمر المرض، يمكنك تسريع العملية ببعض العلاجات المنزلية المفيدة.

- مزيلات الاحتقان

من المحتمل أن تكون أوعيتك الدموية متورمة بالفعل في الوقت الحالي وهذا يتسبب في انسداد مجرى الهواء، ما يجعل التنفس أكثر صعوبة.


وتتوفر مزيلات الاحتقان على شكل بخاخات للأنف وقطرات وأقراص وكبسولات وسوائل وشراب ومساحيق منكهة لتذوب في الماء الساخن.

- البخار

عندما يكون أنفك مسدودا، يمكن أن يكون البخار هو الحل. ويخفف البخار من المخاط في أنفك ويمكن أن يقلل الالتهاب. وأسهل طريقة للاستفادة من البخار هي الاستحمام بالماء الساخن والتنفس كالمعتاد.

وإذا لم يكن لديك وقت للاستحمام، يمكنك الحصول على النتائج نفسها من ملء الحوض بالماء الساخن والتنفس بمنشفة فوق رأسك.

- الحساء

قد يكون للمقولة القديمة "جوّع الحمى، أطعم الزكام" بعض المزايا. ويمكن أن يساعد تناول المرق الساخن، وخاصة حساء الدجاج، على تفكيك المخاط. 

ويمكن أن يكون لكثير من الشاي والمشروبات الدافئة نفس التأثير.

- النعناع

المكون النشط الرئيسي للنعناع هو المنثول، وهو مزيل طبيعي للاحتقان.

ولهذا السبب ستجد النعناع والمنثول في قائمة مكونات مجموعة من المنتجات. ويمكنك أيضا استخدام فرك الصدر بالنعناع وقطرات السعال، أو ببساطة اشرب القليل من شاي النعناع.

( إكسبريس) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
17:00 | 2022-03-14
14:00 | 2022-03-14
13:00 | 2022-03-14
11:00 | 2022-03-14
09:00 | 2022-03-14
08:00 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website