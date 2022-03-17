صحة

اليكم بعض الفوائد الخاصة بمشروب "البيرة"

Lebanon 24
17-03-2022 | 08:00
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أعلنت خبيرة التغذية سيرينا بون، أن تناول الجعة بكميات معتدلة مفيد للصحة لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة.

وتشير الخبيرة في مقابلة مع موقع Eat This, Not That ، إلى أن الجعة عند تناولها باعتدال يمكن أن تصبح مصدرا مهما لمضادات الأكسدة المفيدة للجسم.

وتضيف، إن الحبوب المستخدمة في صنع الجعة، تحتوي على البوليفينول. كما أن الشعير والجنجل يحتويان على الكيرسيتين والإبيكاتشين وحمض الغاليك.

وتقول، "هذه المواد لها خصائص مضادة للأكسدة، تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف بسبب الجذور الحرة. كما يمكن أن تسبب الجذور الحرة الإجهاد التأكسدي، ما يسرع عملية الشيخوخة ويسبب تفاقم المرض. ويمكن للجعة في الواقع أن تساعد في الحفاظ على صحة الجسم عند تناولها باعتدال".

وتؤكد الخبيرة في الوقت نفسه، على أن الإفراط بتناول الجعة يؤدي حتما إلى مشاكل صحية. أي أن تعاطي الجعة يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم وعسر الهضم والوزن الزائد وأمراض أخرى.

وتقول، "إن الإفراط بتناول المشروبات الكحولية بما فيها الجعة، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والتدهور المعرفي وأمراض الكبد وبعض أنواع السرطان".

( نوفوستي) 


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