صحة

فوائد لا تتخيلها في تفاحة واحدة.. حتى إنها تخلصك من الكرش

Lebanon 24
27-03-2022 | 23:00
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يمكن أن تكون محاولة إنقاص الوزن رحلة معقدة، خاصة إذا كنت تحاول التخلي عن كل الأطعمة التي تحبها، فهذا الخطأ الشائع يرتكبه الناس، لذلك غالباً ما ينتهي بهم الأمر بالشعور بالإرهاق قبل أن يبدأوا حتى.

ولكن ماذا لو ركزت بدلاً من ذلك على الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي بدلاً من الأطعمة التي تعتقد أنك قد تحتاج إلى تناولها؟
وعلى سبيل المثال، تعتبر الفاكهة طعاماً صحياً ولذيذاً وطبيعيا في آن معاً، إذ يمكن أن تساعد في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، خاصةً إذا كنت ترغب في إنقاص دهون البطن، وواحدة من أفضل الفواكه التي يمكنك تناولها للحصول على بطن مسطح هي التفاحة، وفقا لما نقل موقع "Eat this Not that" عن خبيرة التغذية كورتني دي أنجلو مؤلفة كتاب "Go Wellness".

حرق دهون البطن
فقد أوضحت الخبيرة أن تناول تفاحة يومياً يمكن أن يفيد أكثر من مجرد عدم زيارة الطبيب، لأنها مليئة بالفلافونويد والألياف الصحية التي يمكن أن تساعد في حرق دهون البطن.

وقالت إن التفاح يعتبر صحياً لعدة أسباب مختلفة، بما في ذلك قدرته على المساعدة في خفض الكوليسترول، وإدارة ضغط الدم، وتحسين صحة الأمعاء، بالإضافة إلى المساعدة في منع الدهون في البطن.
كذلك، أضافت أن التفاح غني على وجه التحديد بألياف البكتين، وهو ما يؤدي إلى شيئين، الأول فهو يعزز الشبع، والثاني أنه يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي لأن ألياف البكتين تتحلل ببطء.

مضاد للأكسدة
ويحتوي التفاح أيضاً على نسبة عالية من مادة البوليفينول، والتي تأتي مع مضادات الأكسدة المفيدة التي من المعروف أنها تساعد في إدارة الوزن والتحكم فيه.

فقد وجدت إحدى المراجعات أن تناول التفاح بشكل منتظم كان مرتبطاً بفقدان الوزن لدى الأفراد الذين تم اعتبارهم بالفعل "يعانون من زيادة الوزن".
وتوصلت مجموعة أخرى من الدراسات اليابانية أن بوليفينول التفاح مرتبط بشكل خاص بانخفاض الدهون الحشوية، وهو النوع "الخطير" من الدهون الموجود بالقرب من أعضاء البطن.

وأخيراً، يمكن أن يعزز التفاح فقدان دهون البطن عن طريق استبدال الوجبات الخفيفة السكرية، نظراً لأن الاستهلاك العالي المستمر للسكر المضاف مرتبط بكميات أكبر من دهون البطن، فإن تناول السكر من مصادر طبيعية أكثر مثل التفاح يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن.
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