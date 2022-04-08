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صحة
لصحة الكبد.. اليكم أفضل المشروبات
Lebanon 24
08-04-2022
|
05:00
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يحرص الكثيرون على تناول المشروبات الصحية والمفيدة وتطول القائمة وتتعدد الفوائد. في هذا السياق، قام موقع Eat This Not That باستطلاع آراء خبراء التغذية حول أفضل عادات الشرب لكبد يعمل بشكل جيد. وأجمع الخبراء على 4 عادات رئيسية من أجل أمعاء صحية مع التقدم في العمر، كما يلي:
1. كمية الماء المناسبة
وفقًا لاختصاصي التغذية جامي فيت فإن الماء مهم للتغذية العامة، ولكنه أساسي بشكل خاص لصحة الكبد من خلال تحسين وظائف الجسم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض. يقول فيت إن شرب الماء أو حتى المياه المكربنة سيفي بالغرض.
2. القهوة والشاي الأخضر
أوضح الدكتور راشمي بياكودي أنه وفقًا للدراسات، يُعتقد أن للقهوة خصائص مدهشة في حماية الكبد، حيث يمكن أن تمنع الإصابة بأورام الكبد الخبيثة وأمراض الكبد المزمنة. كما ثبت علميًا أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتليف الكبدي وتليف الكبد. وإذا كان الشخص لا يحب احتساء القهوة، فيمكنه تناول الشاي الأخضر، الذي يحتوي على مادة الكاتيكين التي تساعد على تحسين محتوى الدهون في الكبد وتكافح الالتهابات، من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي.
3. عصير الشمندر
يقول الدكتور ديميتار مارينوف، المتخصص في علم التغذية، إن عصير الشمندر هو "أكثر المشروبات المضادة للأكسدة"، لأنه مليء بنوع محدد للغاية من مضادات الأكسدة يسمى بيتالين، والذي يشتهر بتعزيزه لصحة الكبد وتقليل الأكسدة والالتهابات.
ويتفق الدكتور بياكودي مع رأي الدكتور مارينوف، مضيفًا أن عصير الشمندر ثبت أنه يغير بالفعل المؤشرات المتعلقة بتلف الكبد.
4. المشروبات منخفضة السكر
يشير الدكتور مارينوف إلى أن السكر كعامل رئيسي في سوء تغذية الكبد. عندما يستهلك المرء الكثير من الكربوهيدرات الحلوة، لا يمكن تخزينها بشكل فعال ويبدأ الكبد في تحويل الجلوكوز إلى دهون. وعندما تبدأ تلك الدهون بالتراكم في الكبد، يمكن أن يصاب العضو بالمرض.
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