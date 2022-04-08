لصحة الكبد.. اليكم أفضل المشروبات

يحرص الكثيرون على تناول المشروبات الصحية والمفيدة وتطول القائمة وتتعدد الفوائد. في هذا السياق، قام موقع Eat This Not That باستطلاع آراء خبراء التغذية حول أفضل عادات الشرب لكبد يعمل بشكل جيد. وأجمع الخبراء على 4 عادات رئيسية من أجل أمعاء صحية مع التقدم في العمر، كما يلي:1. كمية الماء المناسبةوفقًا لاختصاصي التغذية جامي فيت فإن الماء مهم للتغذية العامة، ولكنه أساسي بشكل خاص لصحة الكبد من خلال تحسين وظائف الجسم وتقليل خطر الإصابة بالأمراض. يقول فيت إن شرب الماء أو حتى المياه المكربنة سيفي بالغرض.2. القهوة والشاي الأخضرأوضح الدكتور راشمي بياكودي أنه وفقًا للدراسات، يُعتقد أن للقهوة خصائص مدهشة في حماية الكبد، حيث يمكن أن تمنع الإصابة بأورام الكبد الخبيثة وأمراض الكبد المزمنة. كما ثبت علميًا أن القهوة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالتليف الكبدي وتليف الكبد. وإذا كان الشخص لا يحب احتساء القهوة، فيمكنه تناول الشاي الأخضر، الذي يحتوي على مادة الكاتيكين التي تساعد على تحسين محتوى الدهون في الكبد وتكافح الالتهابات، من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي.