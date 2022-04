من اجل لياقة بدنية وصحة كالحديد في الصيف... اتبع الخطوات التالية

يستعد الكثيرون لفصل الصيف ليس فقط بملابس السباحة والكريمات الواقية من الشمس، وإنما أيضا بجسم ممشوق.وعلى الرغم من عدم وجود حل سريع، إلا أن الدكتورة كاري روكستون، من خدمة معلومات الصحة والمكملات الغذائية، تقدم بعض النصائح السهلة المتعلقة بالنظام الغذائي والتي ستساعدك على الحصول على اللياقة في الصيف والالتزام بالعادات الصحية الجديدة.1. احمِ بشرتك بالجزريأتي اللون الغني للجزر والفواكه والخضروات الصفراء / البرتقالية الأخرى من مركبات نباتية نشطة بيولوجيا تسمى الكاروتينات.وتشير الدراسات إلى أن تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي يساعد على حماية بشرتك من حروق الشمس والأضرار الأخرى التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية B.ويُعتقد أن الكاروتينات تساعد عن طريق امتصاص بعض أنواع الأشعة فوق البنفسجية، وحماية خلايا الجلد بشكل مباشر، ومسح الجذور الحرة، التي تدمر أشكال الأكسجين التي تنطلق حول الجسم وتضر بالخلايا.وينصح بتناول الكاروتينات من خلال استهداف خمس حصص يومية من الفاكهة والخضروات والتأكد من تضمين الجزر والفلفل والشمام والبطيخ والمانغو.2. خسارة بعض الوزن مع الصيام المتقطعيرغب الجميع تقريبا في إنقاص الوزن في الصيف، ولذلك يمكن اتباع الصيام المتقطع، والذي يتكون من خطة 16: 8 ، وهي ثماني ساعات من الأكل العادي و16 ساعة من الصيام (الماء أو شاي الأعشاب فقط) وهي طريقة ألطف من 5: 2، حيث تحتاج إلى التمسك بـ 500-600 سعرة حرارية في أيام الصيام. .وتذكر تناول مكمل غذائي متعدد الفيتامينات والمعادن عند اتباع نظام غذائي لأنك ستفقد العناصر الغذائية المهمة بخلاف ذلك.3. تعزيز الشعر بالبيوتين والزنكغالبا ما يصبح الشعر جافا ولا يمكن التحكم فيه في الصيف بسبب تأثيرات الشمس والغطس المتكرر في حمام السباحة أو البحر.ويساعد تناول العناصر الغذائية الصحيحة على تغذية بصيلات الشعر ومنع التكسر وتوفير الزيوت الطبيعية لجعل شعرك لامعا.والعناصر الغذائية الرئيسية للشعر هي البيوتين وفيتامين B5، وكذلك الزنك.والمصادر الجيدة لهذه الأطعمة هي الأسماك والبيض والبذور والمكسرات والبطاطا الحلوة والفاصوليا واللحوم، مثل الكبد والكلى.ومن المفيد أيضا ترك شعرك يجف بشكل طبيعي والحفاظ على استخدام أدوات فرد الشعر عند الحد الأدنى.4. أكل السلمون الصيفيلا شيء يفسد الصيف مثل سيلان الأنف أو الإنفلونزا، وفي حين أن النظام الغذائي لا يمنعك من الإصابة بالفيروسات، فإن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يعزز نظام المناعة.ويُنصح جميعا بتناول فيتامين D في الشتاء، ولكن بالنظر إلى ما مررنا به مع عمليات الإغلاق، فإن الأمر يستحق زيادة فيتامين D بمكملات غذائية على مدار السنة.ويعد فيتامين C وأوميغا 3 من العناصر الغذائية المهمة الأخرى للمناعة، لذا حاول تناول سمك السلمون مرة واحدة في الأسبوع وشرب كوبًا يوميًا من عصير البرتقال5. استخدمي الحمضيات لتحصلي على روتين لبشرتكيأتي الترطيب من الداخل بالإضافة إلى الكريمات غالية الثمن والتي توضع على الوجه والرجلين والذراعين في الصيف.وفيتامين C عنصر غذائي مهم لوظيفة حاجز البشرة ويساعد على تقليل فقدان الماء.وفيتامين C هو لبنة أساسية لصنع الكولاجين، الذي يغذي بشرتك بشكل طبيعي من الداخل.ويعد التوت والحمضيات من الخيارات الرائعة لفيتامين C، ولذلك يمكن تناول عصير في الصباح أو إضافة حفنة من التوت إلى حبوب الإفطار.ويشار إلى أن فيتامين A و E ضروريان أيضا للبشرة العادية ويمكنك الحصول عليهما في اللفت والبروكلي ومنتجات الألبان والطماطم وزيت بذور اللفت المعصور على البارد.6. احمِ عينيك بصفار البيضاللوتين هو نبات حيوي نشط موجود في أجزاء من العين البشرية، وخاصة البقعة وشبكية العين.ويُعتقد أنه يعمل كمرشح للضوء، يحمي أنسجة العين من أضرار أشعة الشمس.وعادة ما يتم تناول اللوتين عن طريق الفم للوقاية من أمراض العيون، بما في ذلك إعتام عدسة العين ومرض يؤدي إلى فقدان البصر لدى كبار السن (الضمور البقعي المرتبط بالعمر).7. علاج الانتفاخ مع الأطعمة المخمرةيحدث الانتفاخ عادة بسبب الغازات، خاصة بعد الأكل والشرب بسرعة كبيرة، أو بعد تناول المشروبات الغازية، ولا يشعر بالارتياح، ناهيك عندما يكون الجو حارا ورطبا.ويمكن أن يؤدي الإمساك أو عدم تحمل الطعام أو القولون العصبي إلى زيادة الغازات في القناة الهضمية.ومن بين المساهمين الآخرين عدم التوازن بين البكتيريا الصحية والأقل صحة في الأمعاء.ويمكن للأطعمة والمشروبات التي تحتوي على البروبيوتيك أن تزيد من أعداد وأنواع بكتيريا الأمعاء الصحية.ويمكن لتناول الزبادي الطازج يوميا المساعدة في استعادة التوازن. أضف الزبادي إلى الفاكهة في وجبة الإفطار أو استخدمه كأساس لتتبيل السلطة كبديل للمايونيز وأضف أشياء مثل زيت الزيتون ونصف ملعقة صغيرة من صلصة الفجل أو الفلفل الحلو للحصول على نكهة حقيقية.8. المكسرات لصحة العظامتعتمد العظام على العديد من العناصر الغذائية المختلفة في بنيتها وقوتها، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين D والمغنيسيوم والنحاس والزنك والمنغنيز.والبروتين عالي الجودة مهم أيضا لصحة العظام.ويمكن تناول منتجات الألبان والمكسرات والبذور للحصول على الكالسيوم والبروتين.تأكد من الحصول على الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين D (10 ميكروغرام يوميا) من المكملات. ويمكن تناول مكمل متعدد الفيتامينات والمعادن لزيادة باقي المغذيات الدقيقة اللازمة لصحة العظام.9. مكافحة حمى القش بالعسلويمكن أن تكون أعراض حمى القش منهكة مع بدء فصلي الربيع والصيف.وإلى جانب العلاجات الفعالة التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل بخاخات الأنف التي تحتوي على كورتيكوستيرويد وأقراص مضادات الهيستامين وقطرات العين، يعتمد الكثير من الناس نصف ملعقة صغيرة من العسل.وتقول النظرية إنه من خلال تناول العسل فإنك تستهلك حبوب اللقاح. ويعتقد الكثيرون أن هذا يسمح للجسم ببناء مقاومة لحبوب اللقاح، وبالتالي تقليل رد فعلك تجاهها والتخفيف من حمى القش التي تسببها حبوب اللقاح.ولا توجد دراسات محددة تظهر أن العسل يمكن أن يساعد في علاج أعراض حمى القش. ويحتوي العسل على القليل من حبوب اللقاح ولكن النحل يميل إلى جمع حبوب اللقاح من الزهور بدلا من العشب، وهو أكبر مساهم في الإصابة بحمى القش.10. أظافر قوية - لا تنس السيلينيومنحب جميعا أن تبدو أظافرنا جيدة وأن الظفر المكسور ليس بالأمر السار أبدا.ويمكن أن يكون سبب تشقق الأظافر هو سوء التغذية، مثل نقص الحديد والزنك والسيلينيوم وفيتامين B.ونقص البيوتين الذي يوصف غالبا بأنه سبب لضعف الأظافر نادر جدا. ومن الأفضل الالتزام بنظام غذائي صحي، بما في ذلك اللحوم (للحديد والزنك) والبيض والحبوب الكاملة.ويمكن حماية الأظافر أيضا من مواد التنظيف الكيميائية قدر الإمكان بارتداء قفازات مطاطية.( ذي صن)