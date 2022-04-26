الملاريا... اليكم أبرز العوارض وكيفية معالجتها

يتوفى كل عام مئات آلاف الأشخاص -معظمهم أطفال في أفريقيا- جرّاء إصابتهم بالملاريا، وهو وباء قديم ينتقل بواسطة البعوض، وقد ازداد انتشاره خلال فترة تفشي وباء كورونا.وتفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن 627 ألف شخص توفوا بالملاريا عام 2020، وهو آخر عام تتوافر بيانات بشأنه، في زيادة نسبتها 12% عن عام 2019.وتهدد الملاريا نصف سكان العالم، وتعد أفريقيا جنوب الصحراء وشرق المتوسط والأميركتان ومناطق في المحيط الهادي مثل بابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان، جميعها في خطر.وقبل عام 2020، كان العالم يحقق تقدما مطّردا في التعامل مع انتقال عدوى الملاريا وعلاجها، خصوصا من خلال استخدام شبكات البعوض المعالجة بالمبيدات والفحوص والأدوية الفعالة.وتراجعت التكاليف السنوية الناجمة عنها بنسبة 27% بحلول 2017 مقارنة مع مطلع القرن، بينما تراجعت الوفيات بأكثر من 50%.وفي حزيران 2021، صادقت منظمة الصحة العالمية على أن الصين باتت خالية من الملاريا، لتطوي بذلك صفحة معركة طويلة بدأت في أربعينيات القرن الماضي، عندما كان البلد الآسيوي يسجّل 30 مليون حالة سنويا.ولم تسجّل الصين أي حالة عدوى مصدرها محلي على مدى 4 سنوات متتالية.وسُجّل حوالي 241 مليون إصابة بالملاريا على مستوى العالم عام 2020، أي أكثر بـ14 مليون حالة عن العام السابق، بحسب منظمة الصحة العالمية.وكان نحو ثلثي الوفيات الإضافية المعلنة في 2020 مرتبطة بتعطل إجراءات الوقاية والفحص والعلاج المرتبطة بالملاريا في فترة انتشار فيروس كورونا.وتجنّب العديد من المرضى التوجّه إلى المستشفيات، خشية الإصابة بعدوى كوفيد.الملاريا قاتل في أفريقياوتسجّل 95% من جميع الإصابات بالملاريا، و96% من الوفيات الناجمة عنها، في أفريقيا جنوب الصحراء.