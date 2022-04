التهاب الكبد... كيف تحمي طفلك منه؟

Advertisement

ما أسباب التهاب الكبد عند الأطفال؟ وما أعراضه؟ وما السبب وراء موجة التهاب الكبد الغامضة التي شهدتها عدة دول حاليا؟ وما الفيروسات الغدية؟ وما دورها في هذه الموجة الحالية؟في الولايات المتحدة، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تنبيها اليوم الأربعاء للأطباء في جميع أنحاء البلاد لإخطارهم بمجموعة من حالات التهاب الكبد الحادة وغير المبررة لدى الصغار الأصحاء، وفق تقرير للكاتبة كاثرين بيرسون في "نيويورك تايمز" (The New York Times).وبين تشرين الأول 2021 وشباط 2022، تم إدخال 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و6 سنوات في ألاباما إلى المستشفى بسبب التهاب الكبد الحاد، وتطلبت حالتان زرع كبد.ظهرت حالات مماثلة أيضا في ولاية كارولينا الشمالية، وكذلك في أوروبا. أبلغت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة عن أكثر من 100 إصابة بالتهاب الكبد المفاجئ لدى الأطفال دون سن العاشرة منذ يناير/كانون الثاني 2022، تطلب 10 منها عمليات زرع كبد.ما التهاب الكبد؟التهاب الكبد مصطلح واسع يستخدم لوصف حدوث عملية التهابية في الكبد، وهو عضو يؤدي مئات الوظائف الأساسية كل يوم، من مساعدة الهضم إلى إزالة السموم من الدم. عندما يكون الكبد ملتهبا أو تالفا، فإنه يصبح غير قادر على أداء العديد من تلك المهام.يشير التهاب الكبد "الحاد" إلى الالتهاب الذي يظهر بسرعة نسبية ولا يستمر أكثر من 6 أشهر. يمكن أن يكون شديدا ويؤدي إلى فشل الكبد، كما كانت الحال مع العديد من الأطفال في ولاية ألاباما.لكن يمكن أن يكون التهاب الكبد خفيفا نسبيا أيضا. فقد أوضح الدكتور ألكسندر وايمان، مدير مركز الكبد في مستشفى الأطفال في كولومبوس بولاية أوهايو، أنه ليس من غير المألوف أن يصاب المرضى -وخاصة الأطفال- بالتهاب الكبد في سياق مرض فيروسي بسيط وغير معقد.أسباب التهاب الكبدوفقا لمركز جامعة روتشستر الطبي (University of Rochester Medical Center)، يمكن أن يحدث التهاب الكبد عند الأطفال بسبب أشياء كثيرة. يمكن لطفلك أن يصاب بالتهاب الكبد نتيجة تعرضه للفيروس المسبب له. ويمكن أن تشمل هذه الفيروسات:أعراض التهاب الكبد عند الأطفالأعراض التهاب الكبد واسعة النطاق وتتداخل مع العديد من الأمراض الشائعة. قد يعاني الطفل المصاب بالتهاب الكبد من:حمىإرهاقآلام في المفاصل أو العضلاتفقدان الشهيةالغثيانالإسهالالقيءآلام البطن، فبحسب الدكترو وايمان فإن الأطفال قد يعانون من آلام خاصة في الجزء العلوي من البطن، حيث يوجد الكبد ومن المهم التماس العناية الطبية العاجلة في أي وقت يظهر فيه الطفل علامة على ألم شديد عند بطنه. وقد يفكر الأطباء في الأسباب المحتملة الأخرى لألم البطن، مثل التهاب الزائدة الدودية.بول غامق أو براز شاحب أو بلون الطين.اليرقان، أو اصفرار الجلد والعينين، هو علامة مميزة لالتهاب الكبد، على الرغم من أنه من الممكن أن يكون لديك التهاب في الكبد ولا تظهر عليه علامات اليرقان.أسباب التهاب الكبد الحالييمكن أن يكون لالتهاب الكبد أسباب عديدة، من أمراض المناعة الذاتية إلى الآثار الجانبية لبعض الأدوية. غالبا ما يحدث بسبب أحد فيروسات التهاب الكبد الخمسة التي تحدثنا عنها سابقا.اعتمادا على النوع، يمكن أن ينتشر التهاب الكبد الفيروسي من خلال ملامسة الدم وسوائل الجسم الأخرى أو البراز، أو عن طريق تناول اللحوم النيئة أو غير المطهية جيدا. لكن تم استبعاد التهاب الكبد الفيروسي في مجموعات طب الأطفال الأخيرة في الولايات المتحدة وخارجها.ولكن بدلا من ذلك، فإن المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض تشتبه في أن الفيروس الغدي هو مسبب الحالات الحالية.في ولاية ألاباما، ثبتت إصابة الأطفال التسعة بالفيروس الغدي. ومن بين الحالات الخمس التي تم تسلسلها وراثيا، كانت جميعها مصابة بالفيروس الغدي من النوع 41، والذي يسبب عادة القيء والإسهال. غالبية الأطفال المصابين في بريطانيا، وإن لم يكن جميعهم، ثبتت إصابتهم بالفيروس الغدي أيضا.قالت الدكتورة جينيفر لايتر "من المثير للاهتمام أننا نشاهد هذا فقط في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، مما يعني أن معظم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات لديهم مناعة ضد الفيروسات الغدية، وهذا قد يكون سبب ظهور التهاب الكبد هذا عند الأطفال الصغار".ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لم يتم العثور على مسببات الأمراض الشائعة التي تسبب التهاب الكبد الفيروسي الحاد، بما في ذلك فيروسات التهاب الكبد "إيه" (A) و"بي" (B) و"سي" (C) و"دي" (D) و"إي" (E) لدى أي من الحالات. لم يتم تحديد أي عوامل خطر أخرى، بما في ذلك روابط متعلقة بالتقاط عدوى أثناء السفر. كما تجرى اختبارات إضافية لمصدر العدوى تشمل التعرض لبعض المواد الكيميائية والسموم الأخرى في البلدان المتضررة.أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه من المحتمل أن يكون الالتهاب الكبدي الحاد نتيجة عدوى فيروسية غدية، بات من الممكن الآن اكتشافها في كثير من الأحيان بفضل الاختبارات. ارتفعت الإصابات بالفيروسات الغدية مؤخرا بعد تراجعها إلى مستويات منخفضة خلال جائحة كوفيد، ويعتبر الأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة.اليوم هو #اليوم_العالمي_لالتهاب_الكبد. حول العالم، هناك 325 مليون شخص يتعايشون مع التهاب الكبد الفيروسي B وC. تدعو منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى العمل جنباً إلى جنب من أجل التخلص من #التهاب_الكبد_الفيروسي بحلول عام 2030، بوصفه تهديداً للصحة العمومية. 2020، منظمة الصحة العالميةما الفيروسات الغدية؟تعد الفيروسات الغدية من الفيروسات الشائعة التي تسبب مجموعة من الأمراض، بما في ذلك الأعراض الشبيهة بالبرد والحمى والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والإسهال، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.هناك أكثر من 50 نوعا من الفيروسات الغدية التي يمكن أن تسبب العدوى للبشر، وهي تسبب أعراضا تنفسية بشكل شائع لكنها يمكن أن تؤدي إلى التهاب المعدة والأمعاء والتهاب الملتحمة والتهابات المثانة، وفقا لمقال للكاتب كانوكو ماتسوياما نشره موقع "بلومبيرغ" (bloomberg) الأميركي.وأشار الكاتب ماتسوياما إلى أن هذه النتائج كانت مثيرة للقلق بالنسبة للخبراء نظرا لأن الأشخاص الذين يصابون بالفيروسات الغدية غالبا ما يشفون بشكل طبيعي ولا يشكل خطورة مثل المرض الذي ظهر عند هؤلاء الأطفال. وعادة ما يسبب النوع 41 من الفيروسات الغدية الإسهال والقيء والحمى، وغالبا ما تكون مصحوبة بأعراض تنفسية. ومن غير المعروف أنه يسبب التهاب الكبد لدى الأطفال الأصحاء.لكن الأطباء ومسؤولي الصحة يعرفون أن عدوى الفيروس الغدي يمكن أن تسبب التهاب الكبد. هذا ليس بجديد. ما هو غير عادي هو أن يصاب الأطفال الصغار الأصحاء بالمرض فجأة.ماذا يمكن للوالدين أن يفعلا لحماية أطفالهما من التهاب الكبد؟على الرغم من أن مسؤولي الصحة ليسوا متأكدين من أن الفيروس الغدي يسبب مجموعات التهاب الكبد الحديثة، فإنه يمكن للوالدين اتخاذ خطوات لمنع انتقال العدوى.ينتشر الفيروس الغدي من شخص لآخر عن طريق الرذاذ التنفسي أو من خلال لمس سطح به فيروس غدي. يجب تشجيع الأطفال على غسل أيديهم كثيرا وتجنب لمس وجههم وفمهم بالقدر الممكن، إضافة إلى العديد من الإجراءات نفسها التي تساعد على منع انتشار كورونا.