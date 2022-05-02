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صحة

الام الورك... اليكم بعض الاسباب

Lebanon 24
02-05-2022 | 07:00
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قال الدكتور الألماني مارتن رينيو إن آلام الورك ‫لها أسباب عدة، منها ما يتعلق بالورك والعظام ومنها ما يتعلق بأمراض ‫أخرى.

‫وأضاف طبيب العظام الألماني أن أسباب آلام الورك التي تتعلق بالورك ‫والعظام تتمثل في تآكل مفصل الورك وهشاشة العظام في ‫الورك وضمور عظم الورك، إلى جانب الحوادث والإصابات والكسور في منطقة ‫الورك.
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‫أما الأسباب التي تتعلق بأمراض أخرى، فتتمثل في الالتهابات البكتيرية ‫والضغط على الأعصاب وأمراض مثل النقرس والسكري ومرض ‫الشرايين المحيطية.

العلاج
‫وشدد رينيو على ضرورة استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫آلام الورك والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الدوائي ‫(مثل المسكنات) والجراحة (مثل التثبيت بالشرائح والمسامير وتركيب مفصل ‫ورك اصطناعي) والعلاج الطبيعي.

‫ويمكن الوقاية من آلام مفصل الورك أو التخفيف من المتاعب من خلال ممارسة ‫تمارين التقوية والإطالة، مثل التمرينين التاليين:

‫تمرين الدراجة الهوائية على الأرض
يستلقي المرء على ظهره على ‫الأرض ويحاكي حركة ركوب الدراجة الهوائية بساقيه. ويعمل هذا التمرين على ‫إحماء عضلات الفخذ. ويراعى في أثناء أداء هذا التمرين أن يكون العمود ‫الفقري على تماس جيد بالأرض.

‫تمرين "مسح الأرضية" للتمدد
يقف المرء مع إبعاد قدميه بعرض الورك مع ‫وضع منشفة صغيرة تحت قدم واحدة، ثم تحريك هذه القدم إلى الخارج، بينما ‫تظل القدم الأخرى مثنية قليلا. وبعد ذلك يتم إرجاع القدم إلى الداخل مع ‫تكرار الحركة بمعدل 15 مرة مع كل قدم. ويساعد هذا التمرين على إطالة ‫عضلات الورك.

‫ولتحقيق نتائج جيدة ينبغي ممارسة تمارين تقوية وإطالة العضلات بمعدل ‫مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا.
 
(الجزيرة) 
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