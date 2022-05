هكذا يعزز فيتامين C صحة القلب والأوعية الدموية بشكل مدهش!

عندما يطرأ فيتامين C على الذهن، فإن العقل يستحضر تلقائيًا صورًا لكوب عصير البرتقال أو علبة أقراص الفيتامين، الذي يهتم الكثيرون بتناوله لدعم الصحة المناعية.



لكن، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Mind Your Body Green، إن اختصار فوائد فيتامين C بشكل حصري كمرادف لتعزيز جهاز المناعة يتجاهل كل الخصائص والوظائف الاستثنائية الأخرى لهذا الفيتامين القوي. يعزز فيتامين C أيضًا صحة الجلد والمفاصل والعينين، بل يعزز الحالة المزاجية، بالإضافة إلى أنه مكون حيوي لأحد أهم أعضاء الجسم وهو القلب.

Advertisement

إن فيتامين C مليء بالمفاجآت، بخاصة الطريقة التي يدعم بها صحة القلب والأوعية الدموية.



3 طرق للحفاظ على صحة القلب

يشارك فيتامين C في عدة جوانب مختلفة من نظام القلب والأوعية الدموية، مما يجعل تناول كمية كافية من فيتامين C مفتاح لقلب سعيد وصحي:



1. يعزز ضغط الدم الصحي

تشير الأبحاث إلى أن مكملات فيتامين C تلعب دورًا في الحفاظ على ضغط الدم الصحي، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الدور الحيوي الأساسي للفيتامين في إنتاج الكولاجين.





2. يدعم وظيفة بطانة القلب

إن البطانة هي عبارة عن غشاء رقيق مصنوع من الخلايا البطانية التي تبطن القلب والأوعية الدموية. يعتمد جسم الإنسان على التشغيل السليم للبطانة، حيث تنظم مرور الخلايا والمواد من الدم إلى الأنسجة الأخرى وتتحكم في انقباض الأوعية الدموية وتمددها. إن فيتامين C ضروري لتخليق الكولاجين (وهذا هو السبب في أنه محبوب من قبل خبراء الصحة والجمال في كل مكان). وفي حين أنه يفعل العجائب لصحة الجلد والشعر والأظافر، فإن الكولاجين ضروري أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم - مثل الشرايين. مع تناول كمية كافية من فيتامين C، يسمح إنتاج الكولاجين بالحصول على شرايين مرنة وصحية، والتي تعد أساسية لتسهيل تمدد الأوعية الدموية والحفاظ على مستوى ضغط دم سليم.2. يدعم وظيفة بطانة القلبإن البطانة هي عبارة عن غشاء رقيق مصنوع من الخلايا البطانية التي تبطن القلب والأوعية الدموية. يعتمد جسم الإنسان على التشغيل السليم للبطانة، حيث تنظم مرور الخلايا والمواد من الدم إلى الأنسجة الأخرى وتتحكم في انقباض الأوعية الدموية وتمددها.