مسمار القدم... كيف يمكنكم علاجه بسهولة في المنزل؟

يعتبر مسمار القدم من المشاكل الشائعة التي تواجه عدد كبير من الأشخاص لأأسبابٍ كثيرة ومختلفة، أبرزها عدم إرتداء الأحذية المناسبة لمقاس القدم أو الأحذية ذات الكعب العالي للنساء والضغط الذي تواجهه الأقدام في القسم العلوي منها عند المشي، بالإضافة لعوامل أخرى أيضاً.

وبمختلف الأحوال يُسبّب مسمار القدم الإزعاج عند الإصابة به وحتى الألم عند إرتداء الأحذية والجوارب، لذا من المهم الحرص على علاجه والتخلص منه.

كما تظهر مسامير الأقدام في الأصابع أو القسم العلوي الخلفي من القدم وعلى كعبها، وتكون إمّا حمراء اللون أو صفراء، وقد تتشكل طبقة بيضاء قاسية عليها مما يزيد من الشعور بالإنزعاج.



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طريقة علاج مسمار القدم في المنزل:

- قبل الخلود الى النوم عليكم وضع الأقدام في الماء الدافئ لمدة ربع ساعة تقريباً لتلين الجلد في المنطقة المصابة بالمسمار تحديداً.

- بعدها يتم تجفيف الأقدام بالمنشفة، ومن ثمّ عليكم إستعمال حجر الخفاف لفرك المكان الذي يتواجد به مسمار القدم.

- يجب الحرص على فرك المنطقة بالحجر جيداً لمدة تتراوح بين ثلاث الى خمس دقائق.

- وهنا يمكنكم إستعمال زيت الخروع، نظراً لفعاليته في علاج هذه المشكلة، وذلك عبر قطنة يتم تبليلها بالزيت ووضعها على مكان وجود مسمار القدم.

- بعد دهن المنطقة في قدمكم، اتركوا القطنة عليها طيلة فترة الليل وثبتوها من خلال اللاصق المعقم الذي يمكن الحصول عليه من الصيدلية.

- كرروا هذه الخطوات كل ليلة حتى يختفي مسمار القدم.

- وفي حال أردتم عدم إستخدام المواط الطبيعية أي زيت الخروع، هناك بعض الأدوية الطبية السائلة التي يمكن الحصول عليها لعلاجه.