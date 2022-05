لفوائد أكثر.. إليك المدة الأمثل لنقع الشاي في الماء

تختلف المدة، التي يتم فيها ترك كيس الشاي منقوعًا في الكوب أو الفنجان بحسب المذاق الذي يفضله أو اعتاد عليه كل شخص. ويمكن أن يكون هناك من يحتسي الشاي طوال حياته ومازال غير متأكد من الفترة المناسبة التي يجب أن يترك فيها كيس الشاي منقوعًا في الماء المغلي للحصول على إعداد لفنجان شاي مفيد صحيًا، بحسب ما نشره موقع "Well+Good".

مذاق أفضل وفوائد عديدة

ووفقًا لما ذكره ستيف شوارتز، مؤلف كتاب "Art of Tea: A Journey of Ritual, Discovery, and Impact"، فإنه عندما يتعلق الأمر بنقع الشاي، فليس هناك طريقة خاطئة بالضرورة، ولكن هناك استراتيجية لإعداده بهدف الحصول على تجربة أفضل فيما يتعلق بالمذاق والمزيد من الفوائد.



إن كل نوع من أنواع الشاي له ذروة "نضج" ودرجة الحرارة، التي يكون مذاقها أفضل ويقدم أكبر قدر من الفوائد. يقول شوارتز: إن "فائدة سحب كيس الشاي من الفنجان في وقت محدد هي منعه من الوصول إلى نقطة النضج الماضية"، فعلى سبيل المثال، يفضل عند إعداد الشاي الأخضر الياباني انخفاض درجة حرارة الماء ووقت نقع قصير لإنتاج أفضل نكهة؛ من ناحية أخرى، يمكن نقع كيس الشاي عدة مرات والاستمرار في استخراج تلك النكهات والفوائد.



يضيف شوارتز أنه يمكن الحصول "على المزيد من الفوائد كلما تم نقع كيس الشاي لفترة أطول، بما يشمل المزيد من مركبات الفلافونويد والبوليفينول ومضادات الاكسدة، ولكن سيكون هناك أيضًا المزيد من الكافيين والعفص، مما يمكن أن يؤدي إلى مشروب أكثر مرارة وغير مستساغ كلما طالت مدة تناول الشاي، أو بمعنى آخر، سيزيد استهلاك المركبات الداعمة للمناعة ومقاومة الجذور الحرة، والتي تعتبر مهمة لصحة الجسم، ولكن سيغيب المذاق الممتع.