حمية تحرق الدهون وتفقدك الوزن سريعاً .. تعرّف إليها

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أكدت اخصائية التغذية د. نتالي فوجلين، في مقابلة مع مجلة Sante الفرنسية أن الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض، هي حليفة حقيقية لفقدان الوزن، ذلك أن لها تأثيراً مفيداً على حرق الدهون.كما تشير إلى أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، أي أقل من 55، تساعد الجسم في التخلص من الدهون، لذلك تنصح بالتركيز على الخضروات، خاصة الباذنجان والفواكه والبقوليات والمكسرات بكميات معقولة.يفضل، بحسب د. فوجلين، تناول هذه المواد الغذائية بشكل دائم، ومقاطعة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المؤشر الغلايسيمي، مثل المعجنات واللحوم المصنعة والمشروبات الغازية.علاوة على كونها تساعد الجسم في فقدان الوزن، فإن هذه الأطعمة الغنية بالمياه، مثالية جداً في الصيف لتفادي الجفاف. وتفيد د. فوجلين بأن الفواكه والخضروات تحتوي على أكثر من %90 من الماء، كما أنها غنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية ومنخفضة السعرات الحرارية، وتحتوي على كميات أقل من البروتينات والكربوهيدرات والدهون.ولا تحرق هذه الأطعمة الدهون أو تحبسها في منطقة معينة، وإنما تتفاعل بشكل غير مباشر معها، إذ يبذل الجسم الكثير من الطاقة أثناء هضمها مقارنة بعدد سعراتها الحرارية، كما تدفعه لاستخدام احتياطاته من الطاقة بسبب ما يعانيه من عجز، مما يؤدي إلى فقدان الدهون والوزن.ينصح د. فرانك جيغون، الاختصاصي في طب الأعشاب، بالحرص على ترطيب الجسم بشكل كاف، طول اليوم، والاعتماد على ثلاث نباتات تساعد في التخسيس وهي:1 ــ الشاي الأخضر: ينصح بشربه لاحتوائه على مادة التانين، التي تعمل على تقليل الدهون من خلال تنشيط عملية توليد الحرارة، ويوصي المختصون بشرب من 4 الى 6 أكواب من منقوع الشاي الأخضر يومياً.2 ــ القهوة الخضراء: تحتوي على أحماض الكافيين والكلوروجينيك، التي تقلل من امتصاص الأمعاء للسكر بعد الوجبات، كما تزيد من حساسية الخلايا للأنسولين، وبالتالي تقلل من تخزين الدهون. وينصح بترك 7 حبات من القهوة الخضراء، تنقع في ليتر من الماء طول الليل ثم تصفيته وشرب 3 أكواب في اليوم.3 ــ المتة: تحتوي المتة على مادة الماتيين، التي تساعد في التخلص من الدهون عن طريق زيادة حرق السعرات الحرارية أثناء الراحة، وهي حارقة فعالة للدهون، لذلك يُنصح بشرب 3 أكواب من منقوعها يومياً مع القليل من عصير الليمون.وفي خضم ما تبذله من مجهودات لاختيار الأطعمة المثالية لتحفيز عملية حرق الدهون، يوصيك الخبراء بعدم نسيان النشاط البدني، الذي يسمح هو الآخر بالتخلص من الدهون المخزنة من خلال تنشيط عملية الأيض. وإن لم تكن رياضياً، عليك فقط بالمشي بدل ركوب السيارات، خاصة في المسافات القصيرة او صف مركبتك بعيداً عن مقصدك، واستخدام السلالم بدل المصعد، والمشي بضع دقائق، بعد كل ساعة عمل أثناء فترة الدوام.