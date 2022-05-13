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صحة

الهواتف المحمولة تزيد خطر الإصابة بمرض الزهايمر المبكر.. اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
13-05-2022 | 00:45
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تشير دراسة جديدة إلى أن المجالات الكهرومغناطيسية الصادرة عن هواتفنا المحمولة قد تكون مسؤولة عن خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
ووفقًا لدراسة جديدة من جامعة ولاية واشنطن، يؤدي الإشعاع الصادر عن التكنولوجيا الذكية إلى زيادة تراكم الكالسيوم داخل الخلايا في أدمغة الحيوانات. وعلى الرغم من أن الكالسيوم مفيد للعظام، إلا أنه على ما يبدو يمكن أن يعزز من فرص الإصابة بالزهايمر.
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و يقول مؤلف الدراسة مارتن بال "تعمل المجالات الكهرومغناطيسية من خلال قوى مغناطيسية متغيرة على نطاق زمني نانو ثانية".
ويمكن العثور علي هذه المجالات الكهرومغناطيسية في الهواتف المحمولة والعدادات الذكية والمدن الذكية والرادار في المركبات ذاتية القيادة. وأي منها قد ينتج عنه مرض الزهايمر المبكر للغاية.
وأشار بال أيضًا إلى أنه على مدار العشرين عامًا الماضية، بدأ مرض الزهايمر يؤثر على الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. ويتزامن هذا الارتفاع في الخرف الرقمي مع زيادة انتشار الإشعاع الكهرومغناطيسي عبر الاتصال اللاسلكي، بحسب موقع مانداتوري.
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