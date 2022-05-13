22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الهواتف المحمولة تزيد خطر الإصابة بمرض الزهايمر المبكر.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
13-05-2022
|
00:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير دراسة جديدة إلى أن المجالات الكهرومغناطيسية الصادرة عن هواتفنا المحمولة قد تكون مسؤولة عن خطر الإصابة بمرض الزهايمر.
ووفقًا لدراسة جديدة من جامعة ولاية واشنطن، يؤدي الإشعاع الصادر عن التكنولوجيا الذكية إلى زيادة تراكم الكالسيوم داخل الخلايا في أدمغة الحيوانات. وعلى الرغم من أن الكالسيوم مفيد للعظام، إلا أنه على ما يبدو يمكن أن يعزز من فرص الإصابة بالزهايمر.
Advertisement
و يقول مؤلف الدراسة مارتن بال "تعمل المجالات الكهرومغناطيسية من خلال قوى مغناطيسية متغيرة على نطاق زمني نانو ثانية".
ويمكن العثور علي هذه المجالات الكهرومغناطيسية في الهواتف المحمولة والعدادات الذكية والمدن الذكية والرادار في المركبات ذاتية القيادة. وأي منها قد ينتج عنه مرض الزهايمر المبكر للغاية.
وأشار بال أيضًا إلى أنه على مدار العشرين عامًا الماضية، بدأ مرض الزهايمر يؤثر على الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر. ويتزامن هذا الارتفاع في الخرف الرقمي مع زيادة انتشار الإشعاع الكهرومغناطيسي عبر الاتصال اللاسلكي، بحسب موقع مانداتوري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سيناريو سعر الدولار بعد الانتخابات.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة
Lebanon 24
سيناريو سعر الدولار بعد الانتخابات.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة
02:29 | 2022-05-13
13/05/2022 02:29:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة كارلا حداد حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (صور)
Lebanon 24
ابنة كارلا حداد حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبحت نسخة عن والدتها (صور)
04:00 | 2022-05-13
13/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا سعد بمبلابس صيفية... شاهدوها كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
رولا سعد بمبلابس صيفية... شاهدوها كيف بدت (صورة)
16:00 | 2022-05-12
12/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برّي يصدرُ "توجيهاته" النهائية.. هل سيدعم جنبلاط "انتخابياً"؟
Lebanon 24
برّي يصدرُ "توجيهاته" النهائية.. هل سيدعم جنبلاط "انتخابياً"؟
03:00 | 2022-05-13
13/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد
Lebanon 24
الموت يغيّب رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد
06:17 | 2022-05-13
13/05/2022 06:17:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2022-05-13
لمقاومة "الألزهايمر"... اتبع هذه الخطوات
10:00 | 2022-05-13
بعض أنواع القهوة قد تكون مضرة بالصحة... اليكم التفاصيل
07:00 | 2022-05-13
بعض أنواع الحمى قد تنتقل عبر اللحوم... اليكم هذه المعلومات
05:00 | 2022-05-13
باحثون يطورون حبوباً تحمي من فيروس كورونا وتخفف انتقاله للآخرين
02:00 | 2022-05-13
مضادات الأكسدة تحمي الذاكرة من الخرف
01:00 | 2022-05-13
حمية تحرق الدهون وتفقدك الوزن سريعاً .. تعرّف إليها
فيديو
تعرفوا إلى سيارة "Range Rover Sport" الجديدة... وهذه ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى سيارة "Range Rover Sport" الجديدة... وهذه ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-05-13
13/05/2022 20:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يُهدد: اللي بدو يعتدي علي بمحيه من الوجود! (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يُهدد: اللي بدو يعتدي علي بمحيه من الوجود! (فيديو)
00:23 | 2022-05-13
13/05/2022 20:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
Lebanon 24
وداع رسمي لشيرين أبو عاقلة في رام الله (فيديو)
06:00 | 2022-05-12
13/05/2022 20:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact