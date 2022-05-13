بعض أنواع القهوة قد تكون مضرة بالصحة... اليكم التفاصيل

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حذر العلماء من أن فنجان قهوة الصباح الذي تتناوله قد يعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية.وارتبطت المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في القهوة سابقا بالمستويات العالية من الكوليسترول في الدم، وهو عامل خطر لمشاكل القلب، بما في ذلك السكتة الدماغية.ومع ذلك، هناك أيضا وفرة من الأدلة العلمية التي تشير إلى أن استهلاك القهوة مفيد لصحة القلب وطول العمر.وفي الدراسة الجديدة، قام فريق من الأكاديميين النرويجيين بفحص المعلومات من أكثر من 21000 شخص فوق سن الأربعين ممن يعيشون في ترومسو بالنرويج.وقال الباحثون إن استهلاك قهوة الإسبريسو مرتبط "بشكل كبير" بمستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم.وكان ثلاثة إلى خمسة أكواب إسبرسو في اليوم هي النقطة التي ارتفعت فيها مستويات الكوليسترول في الدم، مقارنة مع من لم يشربوا الإسبريسو نهائيا.وتشير النتائج، المنشورة في مجلة Open Heart، إلى أن التأثير كان أقوى لدى الرجال منه لدى النساء.ومع ذلك، فإن النساء اللائي تناولن ستة أكواب أو أكثر من القهوة المفلترة فقط كان لديهن مستويات أعلى من الكوليسترول في الدم.والرجال والنساء الذين تناولوا ستة فناجين أو أكثر من قهوة الكافيتير - المعروفة أيضا باسم القهوة المغلية، ارتفعت مستويات الكوليسترول في الدم لديهم أيضا، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة نهائيا.ولا يبدو أن هناك أي مخاطر مرتبطة بالقهوة سريعة الذوبان.وقال الباحثون: "القهوة هي المنشط المركزي الأكثر استهلاكا في جميع أنحاء العالم. وبسبب الاستهلاك المرتفع للقهوة، حتى الآثار الصحية الصغيرة يمكن أن يكون لها عواقب صحية كبيرة. وزيادة المعرفة حول ارتباط قهوة الإسبريسو بالكوليسترول في الدم سيحسن التوصيات المتعلقة باستهلاك القهوة".وأوضح فريق من الخبراء ممن لم يشاركوا في الدراسة، أن القهوة قد لا تهدد صحة قلب الناس، ولكن الإضافات التي يضعونها معها، مثل السكريات والحليب، قد تساهم في ذلك.ومن المستحيل معرفة ما إذا كانت الأضرار المحتملة ناجمة عن القهوة أو عادات أخرى أكثر شيوعا بين شاربيها.والكوليسترول هو مادة دهنية تحملها البروتينات في الدم، ويمكن أن تتراكم مستويات عالية في جدران الشرايين وتقلل من تدفق الدم إلى القلب.ويمكن أن يصل إلى مستويات خطيرة استجابة للسمنة، وسوء التغذية، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين وشرب الكحول.وشدد جون دافيسون، ممرض القلب الأول في مؤسسة القلب البريطانية على أنه "من المهم أن نتذكر أن هذا النوع من الدراسة يمكن أن يظهر ارتباطا فقط ولا يمكن أن يثبت السبب والنتيجة".موضحا: "لم يأخذ الباحثون في الحسبان عوامل مثل إضافة الحليب أو السكر إلى القهوة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على صحة الناس. ولا ينبغي أن تسبب هذه النتائج أي قلق إذا كنت تفضل تناول فنجان من القهوة، فبالنسبة لمعظم الناس، لا بأس من تناول كمية معتدلة من القهوة. ولكن كن حذرا إذا كنت ترغب في إضافة شراب منكه أو كريمة مخفوقة، حيث يمكن أن تزيد من تناول السكر والدهون المشبعة. وإذا كنت حساسا للكافيين أو كنت تعاني من خفقان في القلب، فمن الأفضل تقليل الكمية التي تتناولها".( ذي صن)