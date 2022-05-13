Advertisement

صحة

بعض أنواع القهوة قد تكون مضرة بالصحة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-05-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-951725-637880277560078147.jpg
Doc-P-951725-637880277560078147.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذر العلماء من أن فنجان قهوة الصباح الذي تتناوله قد يعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

وارتبطت المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في القهوة سابقا بالمستويات العالية من الكوليسترول في الدم، وهو عامل خطر لمشاكل القلب، بما في ذلك السكتة الدماغية.
Advertisement

ومع ذلك، هناك أيضا وفرة من الأدلة العلمية التي تشير إلى أن استهلاك القهوة مفيد لصحة القلب وطول العمر.

وفي الدراسة الجديدة، قام فريق من الأكاديميين النرويجيين بفحص المعلومات من أكثر من 21000 شخص فوق سن الأربعين ممن يعيشون في ترومسو بالنرويج.

وقال الباحثون إن استهلاك قهوة الإسبريسو مرتبط "بشكل كبير" بمستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم.

وكان ثلاثة إلى خمسة أكواب إسبرسو في اليوم هي النقطة التي ارتفعت فيها مستويات الكوليسترول في الدم، مقارنة مع من لم يشربوا الإسبريسو نهائيا.

وتشير النتائج، المنشورة في مجلة Open Heart، إلى أن التأثير كان أقوى لدى الرجال منه لدى النساء.

ومع ذلك، فإن النساء اللائي تناولن ستة أكواب أو أكثر من القهوة المفلترة فقط كان لديهن مستويات أعلى من الكوليسترول في الدم.

والرجال والنساء الذين تناولوا ستة فناجين أو أكثر من قهوة الكافيتير - المعروفة أيضا باسم القهوة المغلية، ارتفعت مستويات الكوليسترول في الدم لديهم أيضا، مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا القهوة نهائيا.

ولا يبدو أن هناك أي مخاطر مرتبطة بالقهوة سريعة الذوبان.

وقال الباحثون: "القهوة هي المنشط المركزي الأكثر استهلاكا في جميع أنحاء العالم. وبسبب الاستهلاك المرتفع للقهوة، حتى الآثار الصحية الصغيرة يمكن أن يكون لها عواقب صحية كبيرة. وزيادة المعرفة حول ارتباط قهوة الإسبريسو بالكوليسترول في الدم سيحسن التوصيات المتعلقة باستهلاك القهوة".

وأوضح فريق من الخبراء ممن لم يشاركوا في الدراسة، أن القهوة قد لا تهدد صحة قلب الناس، ولكن الإضافات التي يضعونها معها، مثل السكريات والحليب، قد تساهم في ذلك.

ومن المستحيل معرفة ما إذا كانت الأضرار المحتملة ناجمة عن القهوة أو عادات أخرى أكثر شيوعا بين شاربيها.

والكوليسترول هو مادة دهنية تحملها البروتينات في الدم، ويمكن أن تتراكم مستويات عالية في جدران الشرايين وتقلل من تدفق الدم إلى القلب.

ويمكن أن يصل إلى مستويات خطيرة استجابة للسمنة، وسوء التغذية، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين وشرب الكحول.

وشدد جون دافيسون، ممرض القلب الأول في مؤسسة القلب البريطانية على أنه "من المهم أن نتذكر أن هذا النوع من الدراسة يمكن أن يظهر ارتباطا فقط ولا يمكن أن يثبت السبب والنتيجة".

موضحا: "لم يأخذ الباحثون في الحسبان عوامل مثل إضافة الحليب أو السكر إلى القهوة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على صحة الناس. ولا ينبغي أن تسبب هذه النتائج أي قلق إذا كنت تفضل تناول فنجان من القهوة، فبالنسبة لمعظم الناس، لا بأس من تناول كمية معتدلة من القهوة. ولكن كن حذرا إذا كنت ترغب في إضافة شراب منكه أو كريمة مخفوقة، حيث يمكن أن تزيد من تناول السكر والدهون المشبعة. وإذا كنت حساسا للكافيين أو كنت تعاني من خفقان في القلب، فمن الأفضل تقليل الكمية التي تتناولها".

( ذي صن) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2022-05-13
07:00 | 2022-05-13
05:00 | 2022-05-13
02:00 | 2022-05-13
01:00 | 2022-05-13
00:45 | 2022-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website