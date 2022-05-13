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صحة

الحساسية الموسمية... من هم الأكثر عرضة للاصابة بها؟

Lebanon 24
13-05-2022 | 14:00
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الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالحساسية الموسمية حسبما أظهرت نتائج دراسة أجرتها "Invitro" في روسيا، هم الأولاد أكثر من البنات بمقدار مرة ونصف المرة.

ويشير مصدر في مختبر "Invitro" في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن نتائج الاختبارات أظهرت أن الأولاد ما دون الثامنة عشر من العمر هم أكثر عرضة للإصابة بالحساسية الموسمية من البنات بنفس العمر بمقدار مرة ونصف المرة.
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ويقول، "أظهرت نتائج الاختبارات أن 52 بالمئة من الرجال الذي شاركوا في الدراسة معرضون للإصابة بالحساسية الموسمية، وأن الأولاد الذين هم دون الثامنة عشر من العمر أكثر عرضة من البنات للإصابة بالحساسية الموسمية بنسبة 64 بالمئة".

ويضيف المصدر، جرت هذه الدراسة عام 2021 وشملت أكثر من 4500 شخص من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و65 عاما. وأظهرت نتائجها أن الأولاد أكثر عرضة للإصابة بالحساسية الموسمية مقارنة بالبنات. ولكن مع التقدم بالعمر تتغير هذه الحالة، حيث تعاني النساء من الحساسية الموسمية أكثر من الرجال.

ويشير إلى أن الحساسية الموسمية اكتشفت لدى نصف البنات اللواتي دون الثامنة عشر من العمر، ولدى 40 بالمئة من النساء بعمر 18-45 عاما، و تنخفض هذه النسبة إلى 19 بالمئة بين النساء بعمر 45-65 عاما، في حين اكتشفت لدى ثلث النساء اللواتي أعمارهن فوق 65 عاما.

وأما بالنسبة للأولاد فقد اكتشفت لدى نصف من هم دون 18 من العمر، ولدى 57 بالمئة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما، ولدى 37 بالمئة بين من أعمارهم ما بين 45 و65 عاما ولدى 17 بالمئة ممن تجاوزوا 65 عاما.

( نوفوستي) 
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