هذه الأطعمة سيئة السمعة ولكنها مفيدة للصحة.. ما هي؟

العديد من الأشخاص يمتنعون عن تناول العديد من المواد الغذائية كالبطاطا والأطعمة الدهنية والبيض ظناً منهم أنها غير مفيدة للصحة بسبب سمعتها السيئة، لكن دراسة حديثة تستند إلى اكتشافات علمية جديدة قد تغيّر من مفهومك للطعام الصحي.

أعاد سكوت هاردينغ أستاذ علوم التغذية في كينجز كولدج لندن، تقييم أغذية معروفة بأنها ذات تأثيرات ضارة على الصحة، وبمناقشة الأبحاث القديمة والمعطيات الحالية ليثبت أن البيض، والأطعمة الدهنية، والبطاطا، ومنتجات الألبان والمكسّرات لا تعتبر "غير صحية".

نعرض في ما يأتي هذه الأطعمة ومزاياها التي جعلت هاردينغ يطالب بعودتها إلى قوائم الطعام الرئيسة:

1. البيض: يرى البعض أن البيض يضرّ بالقلب، لاحتوائه على نسبة عالية من الكولسترول، لذلك كان يُعدّ من عوامل رفع كولسترول في الدم. لكن الأبحاث أظهرت أن تناول قدر مناسب من الكولسترول له تأثير قليل جداً في مستوى الكولسترول في الدم. ويحاول خبراء التغذية الآن تصحيح الصورة، مؤكدين أن البيض من مصادر البروتين والدهون الصحية والعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم.

2. الأطعمة الدهنية: كالسمن النباتي والزبدة يعتبرها الكثير من الناس مضرّة ومسببة لأمراض القلب. لكن الباحثين وجدوا علاقة بين تناول الدهون المتحولة، وهي نوع من الدهون يُستخدم عادة في صنع السمن النباتي من طريق هدرجة الزيوت النباتية وأمراض القلب. فكانت النتيجة إنتاج نوع من السمن النباتي الخالي من الدهون المتحولة. ورغم ذلك، ظل الناس يتحدثون عن مدى خطورة تناول الدهون النباتية.

لكن الدهون النباتية لا تكون خطرة على الصحة ما لم تحتوِ على الزيوت النباتية المهدرجة، حسب دراسة جماعية واسعة النطاق.

3. البطاطا: تعتبر من الأطعمة غير الصحية لاحتوائها على قدر كبير من السعرات الحرارية، وعليه فإن البطاطا من الكربوهيدرات المكررة التي يجب تجنّبها. ولكن البطاطا تعتبر مصدراً من مصادر الكربوهيدرات وكذلك الفيتامينين "سي" و"بي" والمعادن النادرة، كما أن طبخ البطاطا ثم تبريدها يزيد من مقاومة النشاء للهضم، مما يقال إن له تأثيرا إيجابياً في بكتيريا الأمعاء.

4. الألبان: أما منتجات الألبان كالحليب، الزبدة، الزبادي والأجبان، فلم تعُد تستهلك بالقدر الذي كانت عليه في السابق بسبب الرسائل المتضاربة عن تأثيراتها الصحية. إلا أن الجسم يحتاج إلى البروتين والكالسيوم الموجود في منتجات الألبان، ولكن يجب انتقاؤها بحرص، حيث إن بعضها يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة.

ورغم أن من الأفضل التخفيف من تناول الدهون، لكن تناول منتجات الألبان بصورة منتظمة وبقدر معتدل لا يُعتبر مضراً بالصحة.