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صحة

بسبب "الدورة الشهرية".. بلاد تمنح السيدات أطول إجازة

Lebanon 24
14-05-2022 | 11:00
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إسبانيا ستصبح الدولة الأولى في أوروبا، التي ستمنح النساء إجازة 3 أيام، من العمل، لمن يعاني من آلام الدورة الشهرية، صمن خطة إصلاح حكومية من المقرر أن يتم الموافقة عليها الأسبوع المقبل.


وستكون إسبانيا الأولى في أوروبا التي تمنح هذه الإجازة، على الرغم من وجود العديد من البلدان في آسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، التي تقدم إجازة مماثلة.
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ووفقا لسكاي نيوز، تقدر الدراسات أن 60 بالمئة إلى 90 بالمئة من الشابات في جميع أنحاء العالم يعانين من آلام شديدة في الدورة الشهرية.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون المساواة ومناهضة العنف ضد المرأة، أنجيلا رودريغيز، لصحيفة إل بريديكو، إن القوانين الجديدة ستفيد أولئك الذين يعانون من فترات مؤلمة بشكل خاص.

وقالت السيدة رودريغيز: "من المهم توضيح ماهية الفترة المؤلمة، فنحن لا نتحدث عن إزعاج طفيف، ولكن عن أعراض خطيرة مثل الإسهال والصداع الشديد والحمى".

القوانين الجديدة التي كشفت عنها محطة إذاعة "كادينا سير" لأول مرة، تتضمن أيضا تدابير أخرى لتحسين صحة الدورة الشهرية، بما في ذلك مطالبة المدارس بتوفير منتجات صحية للفتيات المحتاجات إليها.
 
 

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