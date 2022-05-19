لإنقاص الوزن في أسرع وقت.. 7 طرق للصيام المتقطع

انتشرت في الآونة الأخيره حمية الصيام المتقطع للتخلص من الدهون العنيدة وخسارة الوزن بشكل مثالي مع تحسين صحة الأمعاء.



ورغم فعاليتها منقطعة النظير، إلا أنه ليست كل أنواع الصيام المتقطع سهلة، فقد يصعب على بعض الناس الامتناع عن تناول الطعام لفترة طويلة، لذا يقدم لنا موقع "انديا دوت كوم" 7 أنواع فعالة من الصيام المتقطع تناسب أنماط الناس المختلفة وهي كالآتي:

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أكد بعض الباحثين أن الصيام لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 16 ساعة يومياً يساعد الجسم في تحويل الدهون إلى طاقة، وإطلاق الكيتونات في مجرى الدم وبالتالي يتم فقدان الوزن.



2- الصيام لمدة 16 ساعة

الطريقة 16: 8 والمعروفة أيضا باسم حمية Leangains، تتضمن الصيام لمدة 16 ساعة في اليوم والأكل لمدة 8 ساعات، وذلك بالنسبة للرجال، أما السيدات فيصمن 14 ساعة فقط في اليوم، وقد يكون هذا النوع من الصيام المتقطع مفيداً لمن لم يستفيدوا من صيام الـ12 ساعة.



3- الصيام لمدة يومين في الأسبوع

الأشخاص الذين يتبعون حمية 5: 2 يأكلون بشكل طبيعي لمدة 5 أيام ثم يقللون من السعرات الحرارية في اليومين الآخرين، على أن يستهلك الرجال عادة 600 سعرة حرارية والنساء 500 سعرة حرارية خلال يومي الصيام. 1- الصيام لمدة 12 ساعة يومياًأكد بعض الباحثين أن الصيام لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 16 ساعة يومياً يساعد الجسم في تحويل الدهون إلى طاقة، وإطلاق الكيتونات في مجرى الدم وبالتالي يتم فقدان الوزن.2- الصيام لمدة 16 ساعةالطريقة 16: 8 والمعروفة أيضا باسم حمية Leangains، تتضمن الصيام لمدة 16 ساعة في اليوم والأكل لمدة 8 ساعات، وذلك بالنسبة للرجال، أما السيدات فيصمن 14 ساعة فقط في اليوم، وقد يكون هذا النوع من الصيام المتقطع مفيداً لمن لم يستفيدوا من صيام الـ12 ساعة.3- الصيام لمدة يومين في الأسبوعالأشخاص الذين يتبعون حمية 5: 2 يأكلون بشكل طبيعي لمدة 5 أيام ثم يقللون من السعرات الحرارية في اليومين الآخرين، على أن يستهلك الرجال عادة 600 سعرة حرارية والنساء 500 سعرة حرارية خلال يومي الصيام.