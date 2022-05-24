هل تنام من دون إزالة العدسات اللاصقة؟ إليك المخاطر

وفقًا لموقع Tips and tricks، القرنية تتطلب الأكسجين، وإذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، فإن القرنية تتلقى بالفعل كمية أقل من الأكسجين.تظهر الأبحاث التي أجرتها الأكاديمية الأمريكية للبصريات أن محتوى الأكسجين يمكن أن ينخفض كثيرًا بحيث تتضخم القرنية. التورم ليس كبيرًا، لكنه يسبب فجوات صغيرة بين خلايا سطح العين، ومن المرجح أن تستقر البكتيريا هنا. هذا غالبا ما يؤدي إلى التهاب في العين.تزداد فرصة الإصابة بعدوى العين إذا كنت تنام مع بقاء العدسات في الداخل. وتقترح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها زيادة الفرصة بمقدار ستة إلى ثمانية أضعاف إذا لم تقم بإخراج العدسات عند النوم.يمكن للبكتيريا أن تستقر بسهولة على العدسات، وعندما تذهب إلى النوم وتغلق عينيك، فإنك تحافظ على البكتيريا في عينيك طوال الليل.حتى لو كنت محظوظًا بما يكفي لعدم إصابتك بالعدوى، فغالبًا ما تتهيج عيناك عند الغفوة مع استمرار العدسات في الداخل. تجف عيناك أثناء النوم، وإزالة العدسات من عينك الجافة، يسبب تهيجًا وأحيانًا تلفًا.حسنًا، النوم مع العدسات لمدة ثماني ساعات ليس فكرة جيدة ، ولكن هل يمكن أن تؤلمك القيلولة كثيرًا؟ نعم، يمكن ذلك، لذا فهذه ليست فكرة جيدة أيضًا.في اللحظة التي تغفو فيها، تبدأ قرنيتك في الانتفاخ قليلاً. ومع ذلك، كلما طالت مدة نومك، زادت المخاطر التي تتعرض لها.ولكن حتى خلال تلك القيلولة التي تستغرق 15 دقيقة، يمكن للبكتيريا أن تتجمع بين الخلايا السطحية للعين.أولاً، بعد استيقاظك من النوم، لا تحاول إخراج العدسات اللاصقة على الفور، حتى لو شعرت بعدم الارتياح حقًا. من المحتمل أن تكون جافة جدًا وتعلق في عينك، لذلك سيكون من الصعب إخراجها بالطريقة المعتادة.