Advertisement

صحة

فطريات الفم.. أسبابها وأعراضها

Lebanon 24
26-05-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-955994-637891447692558878.jpg
Doc-P-955994-637891447692558878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت جمعية "برودينت" الألمانية إن فطريات الفم قد ترجع إلى أسباب عدة، على رأسها إهمال العناية بالفم والأسنان وجفاف الفم المصاحب لداء السكري مثلا.
وأوضحت الجمعية المعنية بصحة الفم والأسنان أنها قد ترجع أيضاً إلى تناول المضادات الحيوية لفترات طويلة، مشيرة إلى أن الأعراض تتمثل في الاحمرار الشديد بالفم وظهور بقع بيضاء يصعب إزالتها عن طريق التنظيف والشعور بحرقة في الفم وتغيّر مذاق الأطعمة وكذلك الشعور بآلام عند البلع.
Advertisement
وأردفت الرابطة أن الوصفات المنزلية البسيطة لا تساعد في علاج فطريات الفم، بل على العكس من ذلك فإن هذه الوصفات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، فشاي البابونج مثلاً قد يتسبب في زيادة جفاف الغشاء المخاطي المبطن للفم، مما يوفر بيئة أفضل لتكاثر الفطريات.
لذا ينبغي استشارة طبيب مختص، والذي غالباً ما يصف للمريض صبغة أو محلول غرغرة للقضاء على فطريات الفم في غضون 8 إلى 10 أيام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2022-05-26
14:00 | 2022-05-26
12:11 | 2022-05-26
12:00 | 2022-05-26
12:00 | 2022-05-26
10:50 | 2022-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website