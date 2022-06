6 أشياء صحية تحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الجبن

Advertisement

بسبب محتوى الجبن من الصوديوم والدهون، توصي الدكتورة أكوا وولبرايت، مديرة برنامج التغذية الوطني لمؤسسة Whole Cities غير الربحية التابعة لـ Whole Foods، بالحد منه عن طريق الالتزام بحصص مقدارها أونصة واحدة من الجبن الصلب أو حصص كوب من الجبن الطري في المرة الواحدة.إذا كنت شخصا يتطلع إلى تقليل استهلاك الجبن - أو ترغب في الإقلاع عنه تماما فأنت بصدد الحصول على بعض الفوائد من تحسن لون البشرة إلى صداع أقل، إذ يمكن أن يكون للتخلي عن الجبن بعض التأثيرات المذهلة على الجسم والعقل، بحسب تقرير لـ Eat This, Not That.