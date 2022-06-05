Advertisement

صحة

3 علامات على جسمك تدل انك قد تكون مصابا بالسرطان

Lebanon 24
05-06-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-959232-637900153858905181.jpg
Doc-P-959232-637900153858905181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إنه من المهم معرفة أعراض المرض لأنها "يمكن أن تساعد مقدمي الرعاية والأقارب على معرفة ما يمكن توقعه" والاستعداد لما هو قادم.

وتقول المؤسسة: "عندما يكون الموت قريبا جدا، قد تلاحظ بعض التغييرات الجسدية مثل التغيرات في التنفس، وفقدان السيطرة على المثانة، وفقدان الوعي". وهذا جزء من "العملية الطبيعية للجسم لإبطاء جميع وظائفه".
Advertisement

وهذه العملية تشبه آلة كبيرة تغلق للمرة الأخيرة؛ يتم إيقاف تشغيل جميع المكونات وتنطفئ جميع الأنوار ببطء. وبقدر سهولة وصف هذه العملية بالكلمات، لا يمكن وصف التجربة بإيجاز.

ويضيف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "قد يكون من الصعب جدا من الناحية العاطفية مشاهدة شخص يمر بهذه التغييرات الجسدية. لكنها جزء من عملية الموت الطبيعية. إنها لا تعني أن الشخص غير مرتاح أو في ضائقة". وعادة عندما يعاني المريض من هذه الأعراض، يكون دخل مرحلة تُعرف باسم رعاية نهاية الحياة.

ويتمثل دور مقدمي الرعاية في جعل تجربة الموت مريحة قدر الإمكان للمريض. إنها تجربة يشاركها عدد كبير جدا من الأشخاص كل عام، لكنها غالبا ما تميزت بتجمع العائلات معا.

وتسرد مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أيضا التغييرات الأخرى التي يمكن أن تحدث عندما يكون شخص ما في المراحل النهائية من السرطان بما في ذلك:

• صعوبة البلع.

• فقدان الشهية.

• حركات مضطربة.

• تنفس صاخب.

• برودة القدمين واليدين والذراعين والساقين.

• الارتباك.

ولن تحدث كل هذه الأعراض دفعة واحدة أو ستحدث على الإطلاق، قد يصاب البعض بكل شيء أو لا يحدث على الإطلاق، وبدلا من ذلك يموتون أثناء نومهم."إكسبريس"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2022-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2022-06-05
10:00 | 2022-06-05
08:00 | 2022-06-05
07:00 | 2022-06-05
05:00 | 2022-06-05
02:58 | 2022-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website