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صحة

آثاره سحرية على الجسم.. هذه فوائد شرب الماء والليمون على الريق

Lebanon 24
19-06-2022 | 05:00
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معظم الأشخاص يسعون إلى شرب الماء على الريق لتنظيف الجهاز الهضمي، ولكن خبراء التغذية ينصحون بإضافة عصير نصف ليمونة حامضة إلى الماء وتناوله على الريق، نظراً لآثاره السحرية على الجسم ووقايته من أمراض كثيرة.

 

يساعد الماء الفاتر مع الليمون على تخفيف الوزن، ويقلّل من الإجهاد العقلي والبدني. ويحتوي الليمون على نسبة عالية من الفيتامين "سي" الذي يساعد في تقوية مناعة الجسم، كما أنه يسهّل عملية الهضم وينشّط عمل المعدة والأمعاء وينقّي الكبد من السموم.

 

ويحتوي الماء والليمون على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم ويقي من الدوخة والغثيان.

 

إلى ذلك، يساعد الماء والليمون في علاج مشاكل الجهاز التنفسي، وخاصة للأشخاص المصابين بالربو. ويمكن أن يكون علاجاً لمن يعاني نزلة البرد والأنفلونزا أو الحمّى.

 

ويُنصح بشرب كوبين منه في اليوم، الأول في الصباح الباكر وعلى معدة فارغة، والثاني في المساء.

(لها)

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المصدر: لها
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