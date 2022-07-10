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صحة

6 فوائد عظيمة للأفوكادو على الصحة.. ما هي؟

Lebanon 24
10-07-2022 | 08:00
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تتمتع الأفوكادو بالعديد من الفوائد الصحية التي لا يعرفها كثيرون عنها، إذ تعد مصدرا للدهون غير الضارة، ويمكن تناولها بطرق متنوعة كإضافتها للسلطة أو عمل عصير منها.


ووفق العديد من الدراسات الطبية وتلك المتخصصة بالتغذية، فإن للأفوكادو فوائد كثيرة أبرزها:
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تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأميركية، أن الذين تناولوا وجبتين على الأقل من الأفوكادو أسبوعيا كانت فرص إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية أقل بنسبة 15 في المئة مقارنة بمن لم يأكلوا هذه الثمار.
 
يدعم صحة الأمعاء

توصلت دراسة نشرت نتائجها في مجلة التغذية الأميركية، إلى أن من يتناول ثمار الأفوكادو يوميا، لوحظ لديهم تركيز أعلى من ميكروبات الأمعاء المفيدة، وفقما نقل موقع "فيجيتيريان".
 
تخفيض الدهون الضارة

وفق دراسة أجراها باحثون في جامعة "إلينوي" الأميركية سنة 2021، فإن تناول النساء ثمرة أفوكادو يوميا، ساعدهن على خفض كمية دهون البطن العميقة، هذا إلى جانب تنزيل مستويات الكوليسترول الضار.
 
الوقاية من السرطان

أشارت دراسة نشرت نتائجها في مجلة "بيولوجيا السرطان" إلى الدور الإيجابي للأفوكادو على صحة الفم، وقدرته على وقف نمو الخلايا السرطانية في هذه المنطقة.
 
ذكاء أكبر

غنى الأفوكادو بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة يجعلها مفيدة في رفع مستوى الذكاء وفق دراسة نشرت نتائجها في مجلة NeuroImage، وربطت بين هذه الأحماض وشبكة الانتباه الظهرية، المسؤولة عن حل المشكلات والمهام التي تتطلب الانتباه.

غنية بالعناصر الغذائية

تحتوي الأفوكادو على الألياف وفيتامين "سي" و"إي" و"كي"، بالإضافة إلى الدهون الصحية.
(سكاي نيوز)
 
المصدر: سكاي نيوز
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