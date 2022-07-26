Advertisement

صحة

مشاكل الكبد الدهني... اليكم بعض الاعراض

Lebanon 24
26-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-974742-637944184659679460.jpg
Doc-P-974742-637944184659679460.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن أطباء مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة، أن ازدياد الحكة في منطقة القدمين واليدين ليلا يشير إلى الكبد الدهني

وتشير Express، إلى أنه وفقا لأطباء مستشفى كليفلاند، الأعراض الرئيسية للكبد الدهني غير الكحولي، هي عدم الراحة وألم في البطن. ولكن في حالات عديدة، يسبب الكبد الدهني الحكة.
Advertisement

ويقول الأطباء، "الحكة المرتبطة بالكبد الدهني غير الكحولي تشتد مساء وفي الليل. وتظهر هذه الحكة لدى البعض في منطقة معينة من الجسم، كالأطراف أو في باطن القدمين والكفين".

ويشير الأطباء، إلى أن أحد أسباب هذه الحكة هي تراكم أملاح أحماض الصفراء. ويلاحظ أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة والوزن الزائد لديهم ميل للإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي. لذلك ينصحهم الخبراء بضرورة إعادة النظر بنظامهم الغذائي والعمل على التخلص من الوزن الزائد." نوفوستي"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
22:09 | 2022-07-26
09:20 | 2021-12-04
22:18 | 2022-07-26
22:20 | 2022-07-26
23:30 | 2022-07-26
23:08 | 2022-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website