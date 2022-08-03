كيف نتعامل مع البشرة الحسّاسة؟

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يقول الكثير من الناس إن بشرتهم حساسة لأن منتجات العناية بالبشرة أو المنتجات المنزلية التي تلامس بشرتهم تسبب اللسع أو الحرقان أو الحكة أو الاحمرار أو الضيق. أو يقولون إنهم يمتلكونها لأنه على الرغم من عدم وجود تأثيرات مرئية لديهم بعد ملامسة المنتج، إلا أنه دائمًا ما يجعل بشرتهم تشعر بعدم الارتياح.اطلب من طبيب الأمراض الجلدية فحص بشرتك. هذه هي أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كانت بشرتك حساسة أو ما إذا كان هناك شيء آخر يسبب حالة بشرتك.تشمل أسباب تفاعلات البشرة الحساسة ما يلي: اضطرابات الجلد أو تفاعلات حساسية الجلد مثل الأكزيما أو الوردية أو التهاب الجلد التماسي التحسسي الجلد الجاف أو المصاب بشكل مفرط والذي لم يعد قادرًا على حماية النهايات العصبية، مما يؤدي إلى تفاعلات الجلد، التعرض المفرط للعوامل البيئية الضارة بالجلد مثل الشمس والرياح أو الحرارة الزائدة أو البرودة، والعوامل الوراثية والعمر والجنس والاختلافات العرقية في حساسية الجلد غير محددة جيدًا ولكنها لا تزال تلعب دورًا في التسبب في تفاعلات الجلد.وفقاً لـ"WEB MD" هناك بعض النصائح للعناية ببشرتي الحساسة:من شخص إلى آخر، تستجيب البشرة الحساسة بطرق مختلفة للتنظيف. لكن معظم أطباء الجلد يتفقون على عدم استخدام صابون «مزيل العرق» أو صابون معطر يحتوي على منظفات قوية على الوجه.المنظفات الخالية من الصابون جنبًا إلى جنب مع معظم منظفات الوجه السائلة لديها احتمالية أقل لتهيج بشرة الوجه من الصابون. وينطبق الشيء نفسه على كريمات التنظيف ومناشف الوجه التي تستخدم لمرة واحدة.تساعد منتجات الترطيب البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة بحيث تقاوم الجفاف والاحتكاك.المنتجات التي تحتوي على مكونات مضادة للبكتيريا أو مزيل العرق، كحول، الريتينويد أو أحماض ألفا هيدروكسي.إذا كانت بشرتك حساسة، توصي الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية بما يلي:استخدمي بودرة الوجه التي تحتوي على القليل من المواد الحافظة وتقل مخاطر تهيج الجلد.استخدمي كريم أساس أساسه السيليكون للحد من تهيج البشرة.لا تستخدم مستحضرات التجميل المقاومة للماء، أنت بحاجة إلى منظف خاص لإزالتها.استخدم الكحل الأسود والمسكرة، يبدو أنهم أقل حساسية.استخدم قلم كحل العين، لأن محددات العيون السائلة قد تحتوي على مادة اللاتكس وقد تسبب رد فعل تحسسي.تخلص من مستحضرات التجميل القديمة، يمكن أن تفسد أو تتلوث.مع منتج غير مألوف للعناية بالبشرة، كيف يمكنني اختبار رد فعل البشرة الحساسة؟قبل وضع منتج جديد على بشرتك، قم بما يلي:لعدة أيام، ضعي كمية صغيرة خلف الأذن واتركيها طوال الليل.إذا لم تتهيج بشرتك، فاتبع نفس الإجراء، هذه المرة ضع المنتج على منطقة بجانب العين .إذا كنت لا تزال لا ترى تهيجًا، فيجب أن يكون المنتج آمنًا لك لتطبيقه على أي منطقة من وجهك.6. بعض النصائح لحماية بشرتي الحساسة في الشتاء والصيفأولاً ، وضع واقي من الشمس على مدار السنة. استخدم واحدًا يقول طيفًا واسعًا مع عامل حماية من الشمس SPF لا يقل عن 30، واستخدمه كل يوم، لا تتعرض للشمس لمدة تزيد عن 20 دقيقة.في فصل الشتاء، للمساعدة في منع جفاف الجلد والتقشر والحكة والتشقق، قم بما يلي:لا تسخن منزلك.خذ حمامات ودشات دافئة وليست ساخنة وقليل منها واستخدم منظفًا خالٍ من الصابون.قللي من جفاف الجلد بعد الاستحمام: جففي بشرتك وضعي المرطب بينما لا تزال بشرتك رطبة.