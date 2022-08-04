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صحة
فوائد جديدة للفيتامين "D".. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
04-08-2022
|
05:00
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خلصت دراستان نشرتا في مجلة "نيو إنغلند" للطب، ومجلة لانسيت الطبية، لإلى نتائج جديدة بشأن تناول فينامين "D" تتعارض مع المعلومات الشائعة عن هذا النوع من المكملات الغذائية.
وكشفت دراسة لانسيت التي نشرت في 2014 أن تناول مكملات "فيتامين دي" لم يساعد في الوقاية من أمراض القلب وزيادة الوزن، أو اضطراب المزاج، والتصلب المتعدد، وأشارت إلى أنها "لم تساهم بزيادة كثافة العظام، ولم تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام".
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وتوصلت دراسة مجلة "نيو إنغلند" إلى أن تناول هذه المكملات لم يخفض خطر الإصابة بالكسور.
وأشار تقرير نشرته مجلة فوربس إلى استمرار تناول الناس "لفيتامين دي"، وحتى استمرار توصية بعض الأطباء بأخذ هذا الفيتامين، مؤكدا أن هذه الإرشادات تحتاج إلى مراجعة عادلة.
وأوضح أن الأشخاص المواظبين على تناول "فيتامين دي" لديهم المخاطر ذاتها للإصابة بكسور العظام مثل أولئك الذين لا يتناولونه، مضيفا أن تناول هذه المكملات "لا تحدث أي فرق لدى الأشخاص".
وينصح تقرير "فوربس" بعدم تناول المكملات الغذائية التي تشمل: فيتامين سي، وفيتامي دي، وفيتامين أي، وفيتامين أيه، وفيتامين بي 6، والمكملات الغذائية بشكل عام.
وأشار تقرير فوربس إلى أن تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات قد يضر الجسم، ولذا يتوجب استشارة الطبيب في حال نقص الفيتامينات في الجسم، والتي قد ترتبط بمشاكل صحية أخرى يمكن أن يساعد الطبيب في معالجتها.
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