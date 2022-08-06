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صحة

إذا كنت تعاني من أمراض القلب.. تجنب هذه المشروبات

Lebanon 24
06-08-2022 | 05:00
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تعتبر أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC).

 

وما تأكله يلعب دوراً في صحتك، إذ يمكن أن يساعد تناول الأطعمة المناسبة في تقليل المخاطر. مع ذلك ينسى معظم الناس أن المشروبات التي تتناولها تلعب أيضاً دوراً في زيادة أو تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

وفيما يلي 3 عادات للشرب يجب تجنبها إذا كنت مصاباً بأمراض القلب، بالإضافة إلى ما يمكنك تناوله بدلاً من ذلك، وفق تقرير لموقع Eat this Not that.

 

العصائر عالية السعرات الحرارية:

يمكن أن تكون العصائر والمخفوقات بالتأكيد جزءًا من نظام غذائي صحي، لكن إضافة الكثير من المكونات عالية السعرات الحرارية يمكن أن تجعل هذه المشروبات التي تبدو صحية في شكل "قنابل" ذات سعرات حرارية.

 

وأحد عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب هو زيادة الوزن أو السمنة، لذا فإن شرب العصائر أو العصائر المخفوقة التي تحتوي على 600 أو 800 سعرة حرارية يمكن أن يزيد بالتأكيد من خطر زيادة الوزن.

 

فبدلاً من ذلك ضع في اعتبارك حجم العصير أو المخفوق (عادةً ما يكون حجم 12 أونصة سائلة جيدًا). أضف مكونات منخفضة السعرات الحرارية مثل السبانخ والفاكهة والحليب قليل الدسم أو خالي الدسم، وإذا اخترت مكونات عالية الدهون مثل زبدة الجوز أو الأفوكادو، فاستخدم أجزاء صغيرة.

 

مشروب جوز الهند:

وإذا كنت ترغب في احتساء مشروب جوز الهند (حليب جوز الهند) أو إضافته إلى قهوتك أو أطباقك، يمكن أن يزيد ذلك من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

فوفقاً للإرشادات الغذائية 2020-2025 للأميركيين، يعتبر جوز الهند (كما هو الحال في الزيت أو كمشروب) من الدهون المشبعة التي ثبت أنها تزيد من مستويات الكوليسترول الضار LDL.

 

وبدلاً من ذلك اختر الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم أو مجموعة متنوعة من المشروبات النباتية مثل اللوز والشوفان والأرز التي لا تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة ، إن وجدت.

 
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مشروبات الخضروات المعلبة:

إلى ذلك، توفر العديد من مشروبات الخضروات المعلبة (مثل عصير البندورة او الطماطم) حصة عادلة من الصوديوم.

 

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم (الملح) إلى زيادة ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

 

وبدلاً من ذلك اختر عصائر نباتية منخفضة الصوديوم بنسبة 100٪ والتي يتم احتسابها ضمن مدخولك اليومي من الخضروات وانتبه لمقدار مشروبك.

(العربية)

المصدر: العربية
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