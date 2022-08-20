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صحة

إياك وهذه العادة على الفطور.. قد تسرّع بشيخوختك

Lebanon 24
20-08-2022 | 11:00
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على الرغم من أهمية وجبة الفطور، فإن خطأ واحداً ترتكبه فيها عن غير قصد قد يقلب الأمور رأساً على عقب.

فقد أفادت خبيرة التغذية، إيمي جودسون، بأن إحدى أسوأ عادات الإفطار التي تتسبب في شيخوخة دماغك هي تناول الكثير من الدهون المشبعة والسكر المضاف.
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وأكدت أن وجبة الفطور تؤثر بشكل كبير على مدى سرعة تقدم عقلك مع تقدمك في السن، ولك وفقاً لما نقله موقع (Eat This, Not That) المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.

"حمية مايند"
واقترحت لهذا اتباع إرشادات حمية "مايند"، موضحة أن هذا النظام هو نظام غذائي صحي للدماغ يهدف لتأخير التنكس العصبي، ووهو مزيج من حمية داش وحمية البحر المتوسط التي تركز على المجموعات الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز قوة عقلك وحمايتها من العوامل المرتبطة بالعمر، مثل مشاكل مرض "ألزهايمر".

وأشارت إلى أن طريقة الأكل هذه تساعد في الأداء الإدراكي لدى كبار السن وهي معروفة بتزويد عقلك بالعناصر الغذائية الأساسية مع تقدمك في العمر من أجل المساعدة في منع التدهور المعرفي المرتبط بالعمر أو الأمراض.

أهم الخطوات
وعن هذا أفادت الخبيرة بالنسبة للمبتدئين، بضرورة تجنب بعض العناصر المحددة عندما تستطيع ذلك.

وأشارت إلى أن الهدف هو تناول عدد أقل من الأطعمة المشبعة بالدهون والأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة، وفي وقت الفطور، يعني ذلك التخلص من سندويشات الفطور عالية الدهون مثل تلك التي تحتوي على اللحوم عالية الدسم مثل الكرواسون والبسكويت، وكذلك المعجنات المحملة بالسكر. لذا، تخطي الكريب، والكعك، والمافن، وخبز الفطور.
المصدر: العربية
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