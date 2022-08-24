مرض معدٍ وأعراضه خفية للغاية.. هذا ما يجب ان تعرفوه عن "النكاف"؟

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النكاف هو عدوى فيروسية تصيب بشكل رئيسٍ الغددَ المنتجة للعاب (اللعابية) الموجودة بالقرب من الأذنين. ويمكن لعدوى النكاف أن تسبب تورماً لواحدة من هذه الغدد أو لكلتيهما.كان النكاف شائعاً في الولايات المتحدة، إلى أن أصبح تطعيم النكاف أمرًا روتينيًّا. منذ ذلك الحين انخفض عدد الحالات المصابة بشكل كبير.ومع ذلك، لا يزال تفشي النكاف يحدث في الولايات المتحدة، وزاد عدد الحالات في السنوات الأخيرة. تؤثر هذه الفاشِيَات بشكل عام على الأشخاص الذين لم يُطعَّموا، وتحدث في أماكن الاتصال المُتقارب مثل المدارس أو الجامعات.من المكن أن تكون مضاعفات النكاف، مثل فقدان السمع، خطيرة ولكنها نادرة. ليس هناك علاج محدد لحالات عدوى النكاف.الأعراضبعض الأشخاص المصابين بفيروس النكاف ليس لديهم أي علامات أو أعراض أو يُصابون بأعراض خفيفة للغاية. عندما تبدأ العلامات والأعراض في التطور، تظهر عادة بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من التعرض للفيروس.العلامة الرئيسية للنكاف هي تورم الغدد اللعابية التي تتسبب في انتفاخ الوجنتين. قد تشمل العلامات والأعراض الأخرى ما يلي:ألم في الغدد اللعابية المتورمة على أحد جانبي وجهك أو كليهماألم أثناء المضغ أو البلعالحُمّىالصداعآلام في العضلاتالضَّعف أو الإرهاقفقدان الشهيةالأسبابتحدث الإصابة بالنكاف بسبب انتشار فيروس بسهولة من شخص إلى شخص آخر من خلال اللُّعاب المصاب بالعدوى.إذا لم يكن المصاب بالمرض قد حصلت على اللقاح، فيمكنه التعرض للإصابة بالنكاف من خلال استنشاق رذاذ لعاب شخص مصاب يقوم بالعطس، أو بالسعال.يمكن أيضاً التعرض للإصابة بالنكاف من خلال مشاركة أواني الطعام، أو الأكواب مع شخص مصاب بالنكاف.طرق الوقايةإن أفضل وسيلة للوقاية من النكاف هي تلقي التطعيم المضاد للمرض. يتمتع معظم الناس بمناعة للنكاف فور تلقيهم التطعيم بالكامل.عادةً ما يُعطى تطعيم النكاف كلقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وهو يحتوي على أكثر صيغة آمنة وفعالة من كل تطعيم. يُوصى بإعطاء جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية قبل دخول الطفل المدرسة.وينبغي إعطاء تلك اللقاحات حين يكون الطفل يتراوح سنه بين 12 شهراً و15 شهراً أو حين يتراوح سنه بين 4 سنوات و6 سنوات.يُرجى من الطلاب والمسافرين إلى الخارج والعاملين في مجال الرعاية الصحية أن يتأكدوا من تلقيهم جرعتين من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. إن تلقي جرعة واحدة ليس فعالًا تمامًا في الوقاية من النكاف.ولا يُوصَى بتلقي جرعة ثالثة من اللقاح في الأحوال العادية. ولكن الطبيب قد يوصي بتلقي جرعة ثالثة في حالة وجود الشخص في منطقة تتعرض لتفشي المرض. وأفادت دراسة أُجريت حديثًا عن تفشي مرض النكاف في حرمٍ جامعي أن الطلاب الذين تلقوا جرعة ثالثة من لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية كانوا أقل عرضة بكثير للإصابة بالمرض.الآثار الجانبية للقاحلقاح الحصبة والنُّكاف والحصبة الألمانية آمن جدًّا وفعال. ويكون التحصين بلقاح الحصبة والنُّكاف والحصبة الألمانية أكثر أمانًا من التحصين بلقاح النُّكاف.لا يواجه معظم الأشخاص أعراضًا جانبيةً من اللقاح. قد يُصاب بعض الأشخاص بحُمّى خفيفة أو طفح جلدي أو ألم بالمفاصل لفترة قصيرة.ونادرًا ما يُصاب الأطفال بعد التحصين بلقاح الحصبة والنُّكاف والحصبة الألمانية بنوبات بسبب الحُمّى. لكن لم تسبب تلك النوبات أي مشاكل طويلة الأجل.انتهت التقارير الشاملة — من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ومعهد الطب ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها — إلى عدم وجود علاقة بين لقاح الحصبة والنُّكاف والحصبة الألمانية وبين الإصابة بالذاتوية.