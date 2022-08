هل يمكنك تناول اللحوم الحمراء إذا كنت تعاني من ارتفاع الكولسترول في الدم؟

Advertisement

يمكن أن يكون ارتفاع نسبة الكوليسترول أمرا مخيفا للتعامل معه بسبب ارتباطه بالسكتة الدماغية وأمراض القلب. لحسن الحظ، هناك طرق للتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم من خلال تغييرات نمط الحياة المختلفة.ممارسة الرياضة بانتظام، والحد من كمية الكحول، والتخلي عن عادة التدخين يمكن أن تساعد بشكل كبير في الحد من الكوليسترول، لكن أحد أهم العوامل هو نظامك الغذائي اليومي، بحسب موقع "Eat This, Not That" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.على عكس الافتراض الشائع بأنه لا يمكنك تناول اللحوم الحمراء إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، تقول خبيرة التغذية آمي جودسون أنه يمكنك ذلك.تقول جودسون: "الأمر كله يتعلق بقطع اللحم الأحمر، وحجم حصتك، والأطعمة التي تقرنها به. بينما يحاول الكثير من الناس التركيز على طعام معين باعتباره السبب في حالات مرضية مختلفة، فإن الحقيقة هي أن الأمر يتعلق بجودة نمط الأكل العام".