أفضل 6 أغذية تشفي جسمك.. تعرف إليها

لا تعتبر الأدوية الخيار الوحيد عندما يتعلق الأمر بتحسين صحتك وتقليل خطر الإصابة بالأمراض، فالغذاء الصحي هو خيار آخر ألذ بكثير مع قوى طبية بعيدة المدى. وهناك العديد من الأطعمة التي يمكنك اختيارها للمساعدة في علاج ما يزعجك من الآلام الشائعة، وفق تقرير نشره موقع "Eat this Not That".

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البروكلي

يعد البروكلي غنيا جداً بالمركبات النشطة بيولوجياً التي من المعروف أن الباحثين يطلقون عليها اسم "الوقاية الكيميائية الخضراء". وأشارت نتائج الدراسات والتجارب الوبائية إلى أن مركباً يسمى سلفورافان يتوافر بكثرة في الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط واللفت. والملفوف، ويعمل على المستوى الجيني "لإيقاف" جينات السرطان، مما يؤدي إلى الموت المستهدف للخلايا السرطانية.

السبانخ

في موازاة ذلك، تعتبر السبانخ مصدرا قويا للوتين وزياكسانثين، وهما نوعان من الكاروتينات يقترح تحليل للدراسات في مجلة المعهد الوطني للسرطان أنهما قد يقللان بشكل كبير من معدل الإصابة بسرطان الثدي عند تناولهما بكثرة. والسبانخ غنية أيضاً بحمض الفوليك المعزز للحمض النووي، وهو فيتامين ب أساسي أثناء الحمل.

الفاصولياء

أظهر تحليل إحصائي لعام 2019 أن تناول الفاصوليا والعدس والبازلاء والبقوليات الأخرى بانتظام يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم.

الشوفان

إلى ذلك، يمكن أن يساعد تناول دقيق الشوفان بانتظام في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 وقد يعكسه أيضاً بسبب تأثيره على التحكم في نسبة السكر في الدم.

التفاح

في السياق ذاته، يعتبر التفاح مفيداً بشكل خاص لصحة القلب والأوعية الدموية، ويحافظ على مرونتها، ويقلل من ضغط الدم، وفقاً لورقة بحثية نُشرت عام 2020 في مراجعات نقدية في علوم الأغذية والتغذية.

التوت

وأخيراً التوت حيث يحتوي على فئة من مضادات الأكسدة تسمى مركبات الفلافونويد والأنثوسيانين التي يمكنها إيقاف الجينات الالتهابية والمناعة.

(العربية)