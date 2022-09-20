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صحة
هل تعانون من الم المفاصل؟... اليكم هذه النصائح
Lebanon 24
20-09-2022
|
02:00
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يعاني الكثيرون من التهاب المفاصل، وهو تورُّم وشعور بألم عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم. وأعراضه الأساسية هي ألم المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءا مع التقدم في العمر.
ويتمثَّل النوعان الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل في الالتهاب المفصلي العظمي "هشاشة العظام" والتهاب المفاصل الروماتويدي.
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قالت الدكتورة ويندي هولدن ، المستشار الطبي لمؤسسة Arthritis Action والمستشار الفخري لأخصائي أمراض الروماتيزم: "تحدث هشاشة العظام عندما يكون هناك تلف في المفاصل وعادة ما يصيب الأشخاص فوق سن 45، وعندما يبدأ جهاز المناعة في الجسم في استهداف المفاصل يحدث التهاب المفاصل مما يؤدي إلى الألم والتورم".
وتضيف هولدن:"هشاشة العظام يمكن أن تكون وراثية أيضا ولكنها أكثر شيوعا عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو الذين تعرضوا لإصابة رياضية، وتشمل الأعراض آلام المفاصل والتصلب، وقد يشعر المريض بتقييد لحركات المفاصل وضعف وهزال في العضلات".
وبحسب هولدن، لا يوجد علاج لكن بعض العلاجات يمكن أن تبطئه، وتشمل علاجات التهاب المفاصل الروماتويدي الأدوية والعلاج الطبيعي والجراحة، ويمكن في بعض الأحيان تحسين هشاشة العظام عن طريق تغيير نمط الحياة.
تقول الدكتور هولدن: "تشير الإرشادات إلى أن عوامل نمط الحياة قد تكون أكثر أهمية من الأدوية في كثير من الحالات، كـ الحفاظ على وزن صحي مهم، مقابل كل 1 رطل تكسبه، فإن ذلك يعادل 4 أرطال من الوزن يضغط على مفاصلك، لذا فإن فقدان القليل من الوزن حتى بضعة أرطال، يمكن أن يحدث فرقا كبيرا، إن الحد من التوتر والحصول على نوم جيد ليلا يساعدان أيضا في إدارة الألم".
"The sun"
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