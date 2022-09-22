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صحة

البروكولي... اليكم بعض الفوائد

Lebanon 24
22-09-2022 | 23:06
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أعلنت الدكتورة ألكسندرا بوريغا، أخصائية الطب الرياضي، أنه يمكن مقارنة خصائص البروكلي بخصائص لحم البقر وبيض الدجاج.

وتشير الأخصائية الروسية، إلى أن البروكلي يحتوي على فيتامينات PP و U وبيتا كاروتين، حيث يتفوق هذا النوع من الكرنب من هذه الناحية على بقية الخضروات. كما أن البروكلي مصدر مهم للبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والصوديوم والحديد، حيث يحتوي على نسب منها تعادل الموجودة في القرنبيط. ولكن البروكلي يتفوق على القرنبيط باحتوائه على ضعف ما يحتويه القرنبيط من الأملاح المعدنية والبروتين.
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وتضيف الأخصائية، بفضل احتواء البروكلي على الكلوروفيل، يؤثر إيجابيا في تكوين الدم، والأحماض الأمينية التي يحتويها تجعله شبيها بلحم البقر من حيث تأثيره في الجسم. كما أنه يحتوي على الليسين والإيوليسين بنسب تعادل الموجودة في البيض.

وأخيرا تشير إلى أن البروكلي يمنع زيادة الكوليسترول "الضار" في الجسم."نوفوستي"


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