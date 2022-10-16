أسرار 3 من رؤساء فرنسا تكشف في كتاب من توقيع "صديق"

كتب ميشال بو نجم في "الشرق الأوسط":

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ضم الصحافي الفرنسي فرانز أوليفيه جيزبير، الذي يرأس راهناً مجلة "لو بوان"، إلى افتتاحياته وتحليلاته التي ينظر إليها بكثير من الجدية، مجموعة من كتب السيرة التي تؤرخ لمسارات الرؤساء الفرنسيين منذ الجنرال شارل ديغول، وصولاً إلى الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران، الذي لا يخفي إعجابه، لا بل محبته له رغم الاختلاف السياسي. بيد أن جيزبير لم يتوقف فقط عند السياسة والحياة العامة، إذ إنه أراد أن يغوص في خصوصيات الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم فرنسا منذ انطلاقة الجمهورية الخامسة على يدي الرئيس ديغول. لذا، ففي المجلد الثاني من "التاريخ الحميمي للجمهورية الخامسة"، كما في المجلد الأول، يمزج العام بالخاص، ويسعى إلى كشف أسرار ثلاثة رؤساء كلهم توفوا وهم: فاليري جيسكار ديستان، فرنسوا ميتران، وجاك شيراك.ومن الثلاثة، لا يتردد جيزبير في الإعراب عن تعلقه الشديد، لا بل حبه للرئيس ميتران، إذ كتب: "ميتران كان أحد أكبر قصص الحب في حياتي. كان بالنسبة لي أباً بديلاً حتى في الأوقات التي كنت فيها أقسى منتقديه في الثمانينات. سأحب دوماً الرجل الذي كنت أراه خلف سمات السياسي. كنت أحبه كما نحب أستاذ مدرسة علمنا الحياة والحب والحياة...".استبقت صحيفة "لو فيغارو" توزيع كتاب جيزبير بنشر مقتطفات منه لم تحمل كشف أسرار أو تجليات لم تصل إلى آذان المتابع للحياة السياسية في فرنسا منذ سبعينات القرن الماضي. لكن جيزبير يعرف الأمور من الداخل، لأنه عايشها وخبرها وتعرف على الأشخاص الذين يكتب عنهم، حاورهم وناقشهم وناقضهم وانتقدهم، لكنه بقي صديقاً وفياً لهم، خصوصاً الرئيسين الأخيرين: ميتران وشيراك. يرى في الأول زير نساء، وفي الثاني نهماً في كل شيء. أما بخصوص جيسكار ديستان، فإنه يرى فيه الرجل الأرستقراطي المفرط في الذكاء، ونقل عن رسالة وجهها الجنرال ديغول إلى ابنه الأميرال فيليب جاء فيها: "جيسكار يتخطى الجميع بأشواط. لكن عيبه أنه يظهر ذلك. والحال أنه عندما تكون لنا مثل هذه الهامة، علينا أن نوهم الناس دوماً بأنهم يتمتعون بنفس الدرجة من الذكاء"، لكن عيبه أنه كان بالغ البخل.كان محدثاً ومطوراً في كل شيء، بما في ذلك إقرار حق الإجهاض للنساء منذ سبعينات القرن الماضي، فيما هذه المسألة تحدث انقساماً عامودياً داخل المجتمع الأميركي بين مؤيد ومعارض. بيد أن جيسكار الذي أراد ولاية جديدة من سبع سنوات في قصر الإليزيه، أخفق في ذلك، وأحد أسباب إخفاقه، ليس فقط الواقع الاقتصادي وارتفاع أرقام البطالة وسياسته الاجتماعية، بل أيضاً فضيحة الماسات التي تلقتها الفرنسية الأولى عقيلته آنيمون من إمبراطور أفريقيا الوسطى جان بديل بوكاسا، صديق جيسكار وضيفه الدائم لاصطياد الفيلة في أدغال هذا البلد.لسنوات طويلة، أخفى ميتران الجزء الغامض من حياته إلى أن خرجت الأمور إلى العلن وهو في قصر الإليزيه، رغم التدابير والإجراءات التي أقرها لإبقائها بعيدة عن أنظار وأسماع الناس. الرئيس الاشتراكي كان حقيقة زير نساء. وما يميزه عن غيره، ليس فقط قدرته على اجتذابهن، بل إنه في الوقت عينه كانت له زوجة شرعية هي دانيال ميتران وأعطته ثلاثة أبناء هم باسكال وجان كريستوف وجيلبير. وإلى جانبها، كان لميتران ""زوجة" ثانية هي آن بيسنجو، أسكنها شقة تعود للدولة وكان يقيم معها، وليس في منزله ولا في قصر الإليزيه. والأهم أن لميتران وآن بينجون ابنة غير شرعية هي مازارين التي اعترف بها رسمياً في أواخر حياته. ومازارين أصبحت منذ سنوات كاتبة قديرة ومحترمة. وإلى جانب جدانيال وآن بينجو، كان لميتران كوكبة من النساء اللواتي كن يتحلقن حوله.وخلاصة الكاتب أن ميتران لم تكن امرأتان تكفيانه. كان يريدهن كلهن معاً، وذلك حتى نهاية حياته.لم يكن شيراك أقل شراهة. يذكر جيزبير بمقولة كان موضع تندر من الفرنسيين أن "علاقة شيراك مع النساء لم تكن تتخطى الدقائق الخمس". ويقول عنه: "كان شيراك فاهاً مفتوحاً بحاجة لملئه في كل وقت. سيجارته على طرف شفتيه، قميصه المفتوح، جميلاً كأحد آلهة الإغريق. كان يضج بحيوية لا مثيل لها عند أحد، كان يحب الناس يتخطى الحواجز من اليمين واليسار، كان يحب الشراب، متسرعاً دوماً، خبيث النظرات. نجح في أن يجر وراءه الديغوليين والاشتراكيين وأنصار الوسط وحتى الشيوعيين في منطقته لا كوريز، وكنت أسمع من ناخبين في هذه الدائرة قولهم: أنا شيوعي الهوى لكنني أنتخب لصالح شيراك".