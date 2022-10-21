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جورجيا ميلوني رئيسة لوزراء إيطاليا في سابقة تاريخية

Lebanon 24
21-10-2022 | 17:17
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عيّنت جورجيا ميلوني التي حققت مع حزبها "أخوة إيطاليا" للفاشيين الجدد انتصاراً تاريخياً في الانتخابات التشريعية، رسمياً الجمعة رئيسة للحكومة لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.
تحظى ابنة روما البالغة من العمر 45 عاماً والتي نجحت في وضع حد لشيطنة حزبها للوصول إلى السلطة بعد قرن تماماً من موسوليني، مع شركائها في الائتلاف الزعيم الشعبوي للرابطة المناهضة للمهاجرين ماتيو سالفيني وزعيم فورتسا إيطاليا سيلفيو برلوسكوني، بالغالبية المطلقة في كل من مجلس النواب والشيوخ.
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وقدّمت ميلوني اثر تعيينها تشكيلة حكومتها التي ستؤدي اليمين صباح السبت في الساعة 08,00 "ت غ" امام رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا.
تعكس قائمة الوزراء رغبتها في طمأنة شركاء روما. اذ تم تعيين الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني من فورتسا إيطاليا وزيرا للخارجية واسندت الى جانكارلو جيورجيتي ممثل الجناح المعتدل في الرابطة والذي كان وزيرًا في حكومة ماريو دراغي المنتهية ولايتها حقيبة الاقتصاد.

وبينما يواجه ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مثل جيرانه، وضعًا اقتصاديًا صعبًا بسبب أزمة الطاقة والتضخم، ستكون مهمتها صعبة خصوصا وأن عليها ضمان وحدة ائتلافها الذي يظهر تصدعات.
ويبدو ان سالفيني وبرلوسكوني مترددان في قبول سلطة جيورجيا ميلوني التي فاز حزبها بـ26 بالمئة من الأصوات في انتخابات 25 سبتمبر، مقابل 8% فقط لحزب برلوسكوني و9 بالمئة للرابطة.
وحتى قبل تعيين ميلوني، تحدثت وسائل الإعلام الايطالية عن خلافات بين القادة الثلاثة حول توزيع المناصب في البرلمان وداخل الحكومة المقبلة.
وميلوني المؤيدة لحلف شمال الأطلسي ولدعم أوكرانيا ضد روسيا، اضطرت هذا الأسبوع لمواجهة تصريحات مثيرة للجدل لبرلسكوني، الذي أكد أنه استأنف الاتصال مع فلاديمير بوتين وحمّل كييف مسؤولية الحرب.
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