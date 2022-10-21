Advertisement

عربي-دولي

مظليون روس يدمرون كتيبة مدرعات أوكرانية.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
21-10-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1002859-638020127325980009.png
Doc-P-1002859-638020127325980009.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت وسائل إعلام روسية ان قوات المظلات التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت كتيبة مدرعة أوكرانية مزودة بدبابات مقدونية وسلوفينية.

 

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إنه نتيجة للأعمال الدفاعية الناجحة في اتجاه مدينة كريفي ريه، دمرت إحدى وحدات قوات المظلات الروسية، الكتيبة الآلية الأولى من اللواء الميكانيكي 28 للجيش الأوكراني ودبابات (تي-72) التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل دول "الناتو".

 

ونشرت وكالة "نوفوستي" فيديو على "تويتر" قالت إنه للجيش الروسي أثناء تفقده للمعدات العسكرية المحترقة بعد المعركة مباشرة.

Remains of the Ukrainian 28th Mechanized Brigade in the Krivoy Rog direction of the Kherson region, after encountering Russian paratroopers.

Advertisement

These tanks were specifically donated by Slovenia and North Macedonia. pic.twitter.com/kyFFxNQl3h

 
 
 

معركة خيرسون

واتهمت سلطات منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، أمس الجمعة، القوات الأوكرانية بقتل 4 أشخاص عبر قصف جسر أنتونيفسكي فوق نهر دنيبر، الذي كان يستخدم لعمليات إجلاء مدنيين، وهي تهمة نفتها كييف.

 

وقال نائب رئيس الإدارة الموالية لموسكو في خيرسون، كيريل ستريموسوف، على تطبيق تلغرام "قتل أربعة أشخاص"، مضيفا "مدينة خيرسون، مثل القلعة، تستعد للدفاع عن نفسها".

 

ونفى الجيش الأوكراني بسرعة أن يكون قد استهدف مدنيين، وقالت الناطقة باسم القيادة العسكرية الجنوبية، ناتاليا غومنيوك، للتلفزيون الأوكراني: "نحن لا نستهدف المنشآت الحيوية، لا نستهدف البلدات المسالمة والسكان المحليين".

 

وحثت القوات الموالية لروسيا، من جهتها، المدنيين على الانتقال إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر فيما تشنّ القوات الأوكرانية هجوما مضادا.

(سكاي نيوز)

المصدر: سكاي نيوز

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:30 | 2022-10-22
00:00 | 2022-10-22
23:30 | 2022-10-21
20:30 | 2022-10-21
17:17 | 2022-10-21
17:10 | 2022-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website