مظليون روس يدمرون كتيبة مدرعات أوكرانية.. شاهدوا الفيديو

ذكرت وسائل إعلام روسية ان قوات المظلات التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت كتيبة مدرعة أوكرانية مزودة بدبابات مقدونية وسلوفينية.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، إنه نتيجة للأعمال الدفاعية الناجحة في اتجاه مدينة كريفي ريه، دمرت إحدى وحدات قوات المظلات الروسية، الكتيبة الآلية الأولى من اللواء الميكانيكي 28 للجيش الأوكراني ودبابات (تي-72) التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل دول "الناتو".

ونشرت وكالة "نوفوستي" فيديو على "تويتر" قالت إنه للجيش الروسي أثناء تفقده للمعدات العسكرية المحترقة بعد المعركة مباشرة.

Remains of the Ukrainian 28th Mechanized Brigade in the Krivoy Rog direction of the Kherson region, after encountering Russian paratroopers.



These tanks were specifically donated by Slovenia and North Macedonia. pic.twitter.com/kyFFxNQl3h

معركة خيرسون

واتهمت سلطات منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، أمس الجمعة، القوات الأوكرانية بقتل 4 أشخاص عبر قصف جسر أنتونيفسكي فوق نهر دنيبر، الذي كان يستخدم لعمليات إجلاء مدنيين، وهي تهمة نفتها كييف.

وقال نائب رئيس الإدارة الموالية لموسكو في خيرسون، كيريل ستريموسوف، على تطبيق تلغرام "قتل أربعة أشخاص"، مضيفا "مدينة خيرسون، مثل القلعة، تستعد للدفاع عن نفسها".

ونفى الجيش الأوكراني بسرعة أن يكون قد استهدف مدنيين، وقالت الناطقة باسم القيادة العسكرية الجنوبية، ناتاليا غومنيوك، للتلفزيون الأوكراني: "نحن لا نستهدف المنشآت الحيوية، لا نستهدف البلدات المسالمة والسكان المحليين".

وحثت القوات الموالية لروسيا، من جهتها، المدنيين على الانتقال إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر فيما تشنّ القوات الأوكرانية هجوما مضادا.

(سكاي نيوز)