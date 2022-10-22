بطائرة روسية فرار طيار كوبي إلى أميركا.. وفيديو يوثق

ذكرت سلطات مطار ميامي أن طيارا كوبيا فرّ من بلاده إلى الولايات المتحدة بطائرة روسية ذات محرك، هبط بها في ولاية فلوريدا أمس الجمعة.

وقالت المصادر نفسها إن طائرة روسية الصنع من طراز "أنتونوف إيه إن 2" حطت في مطار ديدكولييه في إيفر غلاس بجنوب فلوريدا حوالي الساعة 15:30 بتوقيت غرينيتش.

وأضافت أن قائد الطائرة قال إنه "فرّ من بلاده وجاء من سانكتي سبيريتوس" وهي منطقة في وسط البلاد.

وقال الموقع الإلكتروني الإخباري "سيبركوبا" الذي نقل النبأ إن الطيار يدعى روبن مارتينيز، ويعمل في "الشركة الكوبية للخدمات الجوية".

وتوجهت شرطة الحدود الأميركية إلى موقع هبوط الطائرة فور إبلاغها بالحادثة.

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A Cuban pilot stole a Russian plane from 1940 and landed it in Florida. Just the latest attempt by a Cuban to flee the cruel Castro dictatorship. pic.twitter.com/nJyk89zsfG — Germania Rodriguez Poleo (@iamGermania) October 22, 2022

الهرب نحو الولايات المتحدة

وغادر عدد كبير من الكوبيين بلدهم في الأشهر الأخيرة بسبب نقص المواد الأساسية وأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الجزيرة منذ ثلاثين عاما، لمحاولة الوصول إلى الولايات المتحدة.



وبين تشرين الأول 2021 وآب 2022، اعتقل نحو مئتي ألف كوبي على الحدود الأميركية مقابل ثلاثين ألفا خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب أرقام شرطة الحدود.

(سكاي نيوز)