لمستخدمي "تويتر".. إليكم هذه القوانين والشروط الأساسيّة

نشر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "تويتر"، اليوم الإثنين، رابطاً مرتبطاً بقوانين المنصّة وشروطها وأهدافها.

ويشير الرابط الذي نشره ماسك إلى أن شركة "تويتر" تهدفُ إلى تقديم خدمة المحادثات العامة، في حين أنها لا تشجّع سلوكيات مثل العنف والمضايقة الأشخاص على التعبير عن أنفسهم. وفي ظل كل ذلك، فإنّ الشركة تضمن إمكانية المشاركة لكل المستخدمين في المحادثات العامة بكل حرية وأمان.

العنف: لا يجوز لك التهديد بارتكاب أعمال عنف ضد فرد أو مجموعة من الأفراد. ونحظر أيضًا تمجيد العنف. اعرف المزيد عن سياسات التهديد العنيف وتمجيد العنف.الإرهاب/التطرف العنيف: لا يجوز لك التهديد أو الترويج لأعمال إرهابية أو أعمال متطرفة عنيفة. معرفة المزيد.استغلال الأطفال جنسيًا: لا نتسامح إطلاقًا فيما يتعلق بسياسة استغلال الأطفال جنسيًا على "تويتر". معرفة المزيد.الإساءة/المضايقة: لا يجوز لك المشاركة في الإساءة للآخرين أو تحريض الغير على القيام بذلك. ويشمل ذلك الأمر تمنى الأذى البدني لشخص ما. معرفة المزيد.السلوكيات التي تبعث على الكراهية: لا يجوز لك الترويج للعنف ضد الآخرين، أو تهديدهم، أو مضايقتهم على أساس العرق، أو الإثنية، أو الأصل القومي، أو الطبقة الاجتماعية، أو التوجّه الجنسي، أو الجنس، أو الهوية الجنسية، أو الانتماء الديني، أو العمر، أو الإعاقة، أو المرض الخطير. معرفة المزيد.مرتكبو الهجمات العنيفة: سنزيل أي حسابات يملكها مرتكبو الهجمات الإرهابية الفردية، أو الهجمات المتطرفة العنيفة الفردية، أو الهجمات الجماعية العنيفة، وقد نزيل كذلك التغريدات التي تنشر بيانات أو محتويات أخرى يطلقونها. معرفة المزيد.الانتحار أو إيذاء النفس: لا يجوز لك الترويج للانتحار أو إيذاء النفس أو تشجيع هذا السلوك. معرفة المزيد.الوسائط المؤذية للمشاعر بما في ذلك العنف المصور والمحتوى المخصص للبالغين: لا يجوز لك نشر وسائط تكون شديدة الدموية أو مشاركة محتوى عنيف أو محتوى للبالغين في فيديو مباشر أو في صورة الملف الشخصيّ أو صورة رأس الصفحة. كما لا يجوز نشر أو مشاركة الوسائط التي تتضمن مشاهد اعتداء و/أو عنف جنسي. معرفة المزيد.البضائع أو الخدمات غير القانونية أو التي يوجد قانون منظِّم لها: لا يجوز لك استخدام الخدمة التي نقدمها لأي أغراض غير قانونية أو لتعزيز أي أنشطة غير قانونية. ويشمل هذا الأمر شراء أو بيع أو تسهيل التعامل على المنتجات او الخدمات غير القانونية، بالإضافة إلى أنواع معينة من البضائع والخدمات التي توجد قوانين تنظم التعامل عليها. معرفة المزيد.معلومات سريّة: لا يجوز لك نشر معلومات سريّة عن أشخاص آخرين أو الإعلان عنها (مثل رقم هاتف المنزل وعنوانه) دون الحصول على إذن وترخيص صريحين منهم بذلك. كما نحظر التهديد بالكشف عن معلومات سريّة أو تحفيز الآخرين على القيام بذلك. معرفة المزيد.العُري دون رضا الطرفين: لا يجوز لك نشر أو مشاركة صور أو مقاطع فيديو حميمة لشخص ما تم إنتاجها أو توزيعها دون موافقته. معرفة المزيد.التلاعب وإرسال رسائل مزعجة عبر المنصة: لا يجوز لك استخدام خدمات "تويتر" بأسلوب يُقصد منه تضخيم المعلومات أو الحد منها بشكلٍ مصطنعٍ، أو المشاركة في سلوكٍ يتلاعب بتجربة الأشخاص على "تويتر" أو يعطلها. معرفة المزيد.النزاهة المدنية: لا يجوز لك استخدام خدمات "تويتر" بهدف التلاعب بالانتخابات أو التدخّل فيها أو أي عمليات مدنية أخرى. ويتضمن ذلك نشر أو مشاركة المحتوى الذي قد يؤدي إلى منع الأشخاص من المشاركة في عملية مدنية أو يقدم لهم معلومات مضللة حول توقيت العملية المدنية، أو مكانها، أو طريقة المشاركة فيها. معرفة المزيد.الهويات المضللة والخادعة: لا يجوز لك انتحال شخصيّات الأفراد، أو المجموعات، أو المؤسسات لتضليل الآخرين، أو إرباكهم، أو خداعهم، كما لا يجوز لك استخدام هوية زائفة بطريقة تعطل تجربة الآخرين على "تويتر". معرفة المزيد.الوسائط المزيفة والمضللة: لا يجوز لك مشاركة الوسائط المزيفة والمضللة بشكل مخادع والتي من المحتمل أن تحدث ضررًا. بالإضافة إلى ذلك، قد نقوم بتصنيف تغريدات تحتوي على وسائط مخادعة وتم التلاعب بها لمساعدة الناس على إدراك مدى مصداقيتها وتوفير سياق إضافي. معرفة المزيد.حقوق النشر والعلامة التجارية: لا يجوز لك انتهاك حقوق الملكية الفكرية للآخرين، بما في ذلك حقوق النشر والعلامة التجاريّة. اطلع على المزيد من المعلومات عن سياسة العلامات التجارية وسياسة حقوق النشر.تعرف على مزيد من المعلومات حول منهجنا في فرض السياسات, بما في ذلك العواقب المحتملة لانتهاك هذه القواعد أو محاولة التحايل على فرض السياسات بالإضافة إلى طريقة تقديم الالتماسات.لا يجوز لك إرسال أي محتوى فيديو، أو نشره، أو عرضه على خدماتنا أو من خلالها والذي يتضمن إعلانات الأطراف الخارجية مثل إعلانات الفيديو قبل العرض أو رسوم الرعاية، دون الحصول على موافقة مسبقة منا.‬ملاحظة‬: قد يتطلب منّا الأمر تغيير هذه القوانين من وقتٍ لآخر لدعم هدفنا بتوفير أجواء صحية للمحادثات العامة. يتوفر أحدث إصدار دائمًا على https://"تويتر".com/rules.