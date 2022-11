أقوى سلاح نووي يملكه بوتين... ما هي "قنبلة القيصر"؟

بعد سنتين من البناء والتطوير، وبعد جهد جهيد من العلماء السوفيات وفي مقدمتهم أندريه ساخاروف، حلقت طائرة عملاقة حاملة أهم وأكبر قنبلة في التاريخ، وهي قنبلة "إيفان الكبير" أو "قنبلة القيصر" أو كما يسميها الغرب "the Tsar bomb"، كانت هذه القنبلة ذات قوة تدميرية هائلة قدّرها علماء أميركيون بـ100 ميغا طن، أي أكثر بـ3300 مرة من قنبلتي هيروشيما وناغازاكي مجتمعتين، وأقوى بعشر مرات من جميع الذخائر التي تم استخدامها خلال الحرب العالمية الثانية. لكن السوفيات اختاروا تجريب نصف هذه القوة فقط، رغم أن قوتها التدميرية بقيت -رغم ذلك- أقوى بعشرات المرات من قوة تفجير قنبلتي "الطفل الصغير" (The Little Boy bomb) و"الرجل السمين" (Fat Man bomb)، اللتين ألقيتا على مديني هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين وراح ضحيتهما عشرات الآلاف.أخذت القنبلة الروسية مسارها في سياق التنافس مع الولايات المتحدة في صناعة الرعب، ففي منتصف الأربعينيات وتحديدا في فجر 16 تموز 1945، فجّرت واشنطن أول قنبلة نووية في تاريخ العالم، وذلك بعد سنتين من "صناعة وتركيب الموت" على يد عدد من العلماء الأميركيين، من بينهم العالم الشاب ثيودور هول (1925-1999).كان هول يشاهد "الموت" كل صباح يتخلق بيديه وبين عينيه على شكل "قنابل نووية"، ثم تابع قوة التفجير وضراوة الموت حين كان يغرس أنيابه في عشرات آلاف المواطنين اليابانيين الأبرياء، ويمحو في لمحة خاطفة مدينتي ناغازاكي وهيروشيما.أمام تلك الأهوال المفزعة التي تكشفت بعد انجلاء غبار الضربة النووية الأميركية لليابان، بادر الشاب هول إلى تسريب أسرار نووية إلى الاتحاد السوفياتي سعيا منه لإحداث نوع من توازن الردع، حتى لا ينجرف العالم نحو حرب لا تبقي ولا تذر.أدت المعلومات التي سربها هول إلى السوفيات دورا فاعلا في تطوير برنامجهم النووي، حيث انطلقت إثر ذلك فورة التسابق، واستطاع السوفيات بعد ذلك بأربع سنوات تجريب أول سلاح نووي لهم يوم 29 آب 1949 بكازاخستان.