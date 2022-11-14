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عربي-دولي

بينهم أطفال.. قائمة بأسماء ضحايا تفجير اسطنبول

Lebanon 24
14-11-2022 | 03:24
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كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ووالي إسطنبول علي يرلي كايا عن أسماء الضحايا الـ6 الذين قضوا إثر تفجير اسطنبول، والذي تزامن توقيته في وقت الذروة وفي يوم عطلة الأحد.
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وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أتراك، كل اثنين منهم ينتميان لعائلة واحدة، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.

والضحايا هم: أرزو أوزصوي، المولود عام 1984 في اسطنبول، وابنته ياغمور أوسار، التي ولدت في إيرغلي عام 2007 - يوسف ميدان، من مواليد 1988 وابنته أكرين ميدان مواليد 2013 - آدم توبكارا، المولود في جوموشانه عام 1982 وزوجته مقيديس إليف توبكارا، المولودة عام 1995 في ريزه.

وصرح حاكم إسطنبول، علي يرلي كايا أن 50 شخصاً خرجوا من المستشفى بعد الانتهاء من علاجهم، وأن 31 مصاباً لا يزالون يتلقون العلاج.

وأضاف: "5 من المصابين لدينا في العناية المركزة حالياً. حالة الجرحى لدينا خطيرة أيضا. ولا يزال آخرون في المستشفى كإجراء احترازي".

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو أعلن إلقاء القبض على "منفذ" تفجير شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول ونشر صحافيون مقربون من الحكومة صوراً أظهرت ملامح امرأة تشير التحقيقات الأولية إلى أنها "المسؤولة عن وضع القنبلة" على مقعد أمام أحد المتاجر.
 


 
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